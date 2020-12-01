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下雨也可以穿！Prada X Adidas新聯名帥氣登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
A+P Luna Rossa 21 運動鞋，19,000元。圖／Prada提供
A+P Luna Rossa 21 運動鞋，19,000元。圖／Prada提供

每次聯名都會吸引許多粉絲關注的Prada與Adidas，在歲末年終之時又再度推出熱騰騰的全新合作囉！這次主角一改去年與今年前兩次聯名所使用的Superstar鞋款，變成嶄新亮相的A+P LUNA ROSSA 21運動鞋，相信一定又讓不少球鞋控急著想要購入收藏吧！

A+P LUNA ROSSA 21運動鞋是為Prada贊助的美洲杯帆船賽 (America’s Cup) 參賽隊伍Luna Rossa Prada Pirelli帆船團隊所打造的鞋款，而Adidas也有參與美洲杯帆船賽，於2005年至2007年期間成立了一組挑戰隊伍，雙方秉持著對體育賽事的熱愛與支持共同推出這次的合作鞋款。

專為帆船運動而設計的A+P LUNA ROSSA 21，以新型AC75 Luna Rossa帆船的設計為靈感，鞋履的廓形流暢、重量輕盈，即使赤腳穿著也提供自然穩定性。鞋面以高性能再生材質PRIMEGREEN搭配具疏水性（Hydrophobe）材質E-TPU （熱塑性聚氨酯）所製成的外殼，靈活、透氣並有防水功能，符合人體工學的鞋舌及柔軟穿孔合成麂皮內底突出航海性能，還特別採用穿孔BOOST中底及包裹式外底為運動員提供更高的保護性、耐用性及靈活度。特製的鞋帶於底部設計較窄，可幫助運動員快速繫綁，並於頂部加寬，防止鞋帶於比賽中鬆開。更融入經典Prada和Adidas運動鞋特色，可說是兼顧運動員的使用需求和時尚外型。

Luna Rossa Prada Pirelli團隊運動員將於比賽中穿著機能性版本A+P LUNA ROSSA 21，舒適及日常版本將會在指定零售管道販售。聯名鞋盒包裝簡潔俐落，內盒附有一個訂製的防水鞋袋，12月9日起於全球Prada精品店、Adidas旗艦店，以及指定零售管道、prada.com和adidas.com官網上市，台灣方面則是在台北101購物中心Prada門市獨家販售。

A+P Luna Rossa 21 運動鞋，19,000元。圖／Prada提供
A+P Luna Rossa 21 運動鞋，19,000元。圖／Prada提供
A+P Luna Rossa 21 運動鞋，19,000元。圖／Prada提供
A+P Luna Rossa 21 運動鞋，19,000元。圖／Prada提供
Prada Luna Rossa 標誌性的紅色Logo。圖／Prada提供
Prada Luna Rossa 標誌性的紅色Logo。圖／Prada提供
A+P Luna Rossa 21 運動鞋 & 內附防水鞋袋。圖／Prada提供
A+P Luna Rossa 21 運動鞋 & 內附防水鞋袋。圖／Prada提供
A+P Luna Rossa 21 運動鞋，19,000元。圖／Prada提供
A+P Luna Rossa 21 運動鞋，19,000元。圖／Prada提供
Prada與Adidas在歲末年終之時，再度推出熱騰騰的全新合作A+P Luna Rossa 21運動鞋。圖／Prada提供
Prada與Adidas在歲末年終之時，再度推出熱騰騰的全新合作A+P Luna Rossa 21運動鞋。圖／Prada提供

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