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用繩結搭優雅皮革 Marc Jacobs新包讓凱莉米洛愛瘋了
Marc Jacobs日前釋出2020渡假系列形象廣告，請來性感流行天后凱莉米洛（Kylie Minogue）主演，搭配故意為之的紀錄片畫質拍攝方式，並以她全新單曲《Say Something》作為背景音樂，新舊融合的感覺非常奇特有趣。
在這次的形象照中，凱莉米洛除了以各種瘋狂肢體示範多款Marc Jacobs服裝之外，主打的包款也很搶鏡。其中全新登場的The J Link包，也很符合形象照的復古感。這款包擁有硬挺結構，搭配魚子醬壓紋牛皮、細緻車線緄邊，雋永優雅。品牌標誌的雙J Logo改採金銀雙色和鍊帶串連的方式呈現在正中央，金屬磁釦設計讓翻蓋輕易吸附的同時也不失收納的安全性。最特別的就是亮彩細圓點的繩結纏繞皮革提把，令人聯想起鞋帶和舊式捲捲的電話線。
顏色方面提供鮮莓紅、野莓藍、梨子褐、桑葚黑、以及萊姆黃，滿足低調和亮眼俏麗兩種風格。
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