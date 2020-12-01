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NBA球星「詹皇」 投資獨立龍舌蘭品牌Lobos 1707
帶領洛杉磯湖人隊拿下NBA總冠軍的「詹皇」勒布朗．詹姆士（LeBron James），宣布投資頂級獨立龍舌蘭品牌Lobos 1707。
勒布朗．詹姆士表示：「第一次嚐到 Lobos 1707 龍舌蘭酒，我就知道它很特別。而在進一步了解品牌故事和領導團隊後，我更知道我想成為其中一員。」
Lobos 1707 以西班牙文的「群狼」命名，意旨是歌頌狼群的力量，收益的一部分將捐給墨西哥和美國的狼群保護區。該品牌的靈感，來自有幾百年歷史的古老蒸餾工藝，每款酒均反映傳統墨西哥蒸餾和陳釀工藝，並在西班牙的Pedro Ximénez （PX） 雪莉酒桶中過桶，企圖以現代方式重現有400年歷史的墨西哥古老製酒工藝。
Lobos 1707創始人兼創意總監 Diego Osorio說：「Lobos 1707的創造和設計主題為愛、傳承和真誠。我認為Lobos 1707以另一種方式講故事。故事以我們對這款烈酒的熱愛開始和結束，講述從陳釀工藝到拿起酒瓶和分享第一口酒的整個流程。這個故事感謝我們的團隊和在這段旅程中一直陪伴我們的大家庭。最重要的是，Lobos 1707代表團結。」
Lobos 1707 預計在2021年初，先在美國推出Extra Añejo、Reposado、Joven 和 Mezcal Artesanal等酒款。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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