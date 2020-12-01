歲末年終送禮 就用Cartier展現你的優雅時尚品味！
天氣漸漸進入冬季，歲末佳節將至，處處洋溢著溫馨感恩的氛圍，經歷過動盪的一年，到了每年一度送禮表達心意的美好時刻。來自巴黎的頂級精品品牌卡地亞（CARTIER），以傳承逾百年的精湛工藝與設計美學，為全球頂尖品味人士打造最能盛載心意的珠寶與鐘錶表，讓溫暖動人的情意能夠隨身攜帶、常伴左右。同時，自12月14日起至1月4日止，於台北新光三越A9卡地亞專賣店現場訂製4C鑽戒作品、彩寶戒指，還特別提供期間限定的免費紅盒燙印服務，是珍藏情意的最佳選擇。
針對時尚品味過人的女性，卡地亞以皇室經典百年珠寶工藝延伸而出的Set For You鑽戒訂製服務，得以選擇至臻美鑽或是展現自我的個性彩色寶石，鑲嵌於卡地亞巴黎工作坊以獨一無二的經典款式，將一年以來的動人回憶與深刻情感化作珠寶集結於這份專屬禮物上，不論是贈禮或是犒賞自己別具意義。這也是曾之喬、Melody、許路兒等人氣時尚女星的首選。
除了訂製專屬個人的紀念，卡地亞純粹雋永的設計，也透過純淨珍稀的鑽石，演繹全新別具意義的面貌。自1970年代誕生以來一直膾炙人口的卡地亞LOVE系列選擇豐富，更與時俱進地推出全新的鋪鑲單鑽戒指，以優雅的玫瑰金戒台鋪鑲圓形明亮式切割鑽石，戒台上辨識度最高的螺絲設計，以鮮明優雅風格成為永恆愛情的象徵。
而以黃K金、玫瑰金及白K金繾綣交織而成的TRINITY三環戒指，分別以不同色澤的金質象徵親情、友情、愛情，深刻動人的寓意，值得恆久世代相傳、乘載珍貴情感，用來見證人生中的難忘時光。全系列珠寶更有項鍊、手鍊等不同品項，也有結合陶瓷等創新材質的個性之作，不論什麼樣的個人風格，都能選到最合適的禮物。
針對喜歡以時計銘誌生命中重要時刻的人，卡地亞今年全新上市的PASHA DE CARTIER系列男女錶表款，以雋永迷人的圓形防水錶表殼、活潑鮮明的阿拉伯數字時標、獨具辨識度的鍊形錶冠，以及可自行拆換鍊帶與錶帶的快拆設計，成為新世代具代表性的夢幻逸品。除此之外，可選擇在錶殼的背面、或在特有的錶冠蓋之下兩種不同位置進行個人化鐫刻，讓腕錶更具紀念意義。
除了隨身可以配戴的珠寶鐘表，針對不同生活習慣的對象，卡地亞亦裔於今年上市各式居家擺件精品，從嬰兒湯匙、毛毯、積木、筆記本等，到信紙、瓷器、杯具等皆以精緻的素材細膩打造，上面裝飾美洲豹或標誌的C字母等高辨識度的圖案，也是在餽贈禮物給親朋好友、銘誌歡聚時光、傳遞深刻心意的佳節好禮。
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