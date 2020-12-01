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歲末年終送禮 就用Cartier展現你的優雅時尚品味！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Cartier Destinée梨形切割鑽石項鍊，鉑金鑲嵌一顆2.02克拉的梨形切割主鑽與鑽石，161萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Destinée梨形切割鑽石項鍊，鉑金鑲嵌一顆2.02克拉的梨形切割主鑽與鑽石，161萬元。圖／卡地亞提供

天氣漸漸進入冬季，歲末佳節將至，處處洋溢著溫馨感恩的氛圍，經歷過動盪的一年，到了每年一度送禮表達心意的美好時刻。來自巴黎的頂級精品品牌卡地亞（CARTIER），以傳承逾百年的精湛工藝與設計美學，為全球頂尖品味人士打造最能盛載心意的珠寶與鐘錶表，讓溫暖動人的情意能夠隨身攜帶、常伴左右。同時，自12月14日起至1月4日止，於台北新光三越A9卡地亞專賣店現場訂製4C鑽戒作品、彩寶戒指，還特別提供期間限定的免費紅盒燙印服務，是珍藏情意的最佳選擇。

針對時尚品味過人的女性，卡地亞以皇室經典百年珠寶工藝延伸而出的Set For You鑽戒訂製服務，得以選擇至臻美鑽或是展現自我的個性彩色寶石，鑲嵌於卡地亞巴黎工作坊以獨一無二的經典款式，將一年以來的動人回憶與深刻情感化作珠寶集結於這份專屬禮物上，不論是贈禮或是犒賞自己別具意義。這也是曾之喬、Melody、許路兒等人氣時尚女星的首選。

除了訂製專屬個人的紀念，卡地亞純粹雋永的設計，也透過純淨珍稀的鑽石，演繹全新別具意義的面貌。自1970年代誕生以來一直膾炙人口的卡地亞LOVE系列選擇豐富，更與時俱進地推出全新的鋪鑲單鑽戒指，以優雅的玫瑰金戒台鋪鑲圓形明亮式切割鑽石，戒台上辨識度最高的螺絲設計，以鮮明優雅風格成為永恆愛情的象徵。

而以黃K金、玫瑰金及白K金繾綣交織而成的TRINITY三環戒指，分別以不同色澤的金質象徵親情、友情、愛情，深刻動人的寓意，值得恆久世代相傳、乘載珍貴情感，用來見證人生中的難忘時光。全系列珠寶更有項鍊、手鍊等不同品項，也有結合陶瓷等創新材質的個性之作，不論什麼樣的個人風格，都能選到最合適的禮物。

針對喜歡以時計銘誌生命中重要時刻的人，卡地亞今年全新上市的PASHA DE CARTIER系列男女錶表款，以雋永迷人的圓形防水錶表殼、活潑鮮明的阿拉伯數字時標、獨具辨識度的鍊形錶冠，以及可自行拆換鍊帶與錶帶的快拆設計，成為新世代具代表性的夢幻逸品。除此之外，可選擇在錶殼的背面、或在特有的錶冠蓋之下兩種不同位置進行個人化鐫刻，讓腕錶更具紀念意義。

除了隨身可以配戴的珠寶鐘表，針對不同生活習慣的對象，卡地亞亦裔於今年上市各式居家擺件精品，從嬰兒湯匙、毛毯、積木、筆記本等，到信紙、瓷器、杯具等皆以精緻的素材細膩打造，上面裝飾美洲豹或標誌的C字母等高辨識度的圖案，也是在餽贈禮物給親朋好友、銘誌歡聚時光、傳遞深刻心意的佳節好禮。

C DE CARTIER 玫瑰金鑽石項鍊，76,000元起。圖／卡地亞提供
C DE CARTIER 玫瑰金鑽石項鍊，76,000元起。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier系列35毫米精鋼自動腕表，17萬5,000元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier系列35毫米精鋼自動腕表，17萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE單鑽戒指，11萬1,000元起。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE單鑽戒指，11萬1,000元起。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier腕錶錶冠下可鐫刻個人化字母。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier腕錶錶冠下可鐫刻個人化字母。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity戒指備有多種設計可選。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity戒指備有多種設計可選。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier系列41毫米黃K金自動腕表，51萬5,000元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier系列41毫米黃K金自動腕表，51萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞於指定專賣店活動期間特別提供免費紅盒燙印服務。圖／卡地亞提供
卡地亞於指定專賣店活動期間特別提供免費紅盒燙印服務。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金鋪鑲項鍊，玫瑰K金鑲嵌鑽石，15萬4,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金鋪鑲項鍊，玫瑰K金鑲嵌鑽石，15萬4,000元。圖／卡地亞提供
Cartier Destinée祖母綠戒指，67萬5,000元起。圖／卡地亞提供
Cartier Destinée祖母綠戒指，67萬5,000元起。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER系列白K金手環，28萬7,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER系列白K金手環，28萬7,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity窄版三環戒指，白K金與陶瓷，38,700元起。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity窄版三環戒指，白K金與陶瓷，38,700元起。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE手環寓意美好，向來是送禮首選。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE手環寓意美好，向來是送禮首選。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity窄版三環戒指，玫瑰K金、黃K金、白K金，29,900元起。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity窄版三環戒指，玫瑰K金、黃K金、白K金，29,900元起。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金手環，19萬3,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE玫瑰金手環，19萬3,000元。圖／卡地亞提供
許路兒配戴卡地亞LOVE單鑽玫瑰金戒指及C DE CARTIER鑽石項鍊。圖／卡地亞提供
許路兒配戴卡地亞LOVE單鑽玫瑰金戒指及C DE CARTIER鑽石項鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE鋪鑲單鑽戒指，玫瑰K金鑲嵌0.3至0.34克拉圓形明亮式切割主鑽、鋪鑲圓形明亮切割鑽石，25萬2,000元起。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE鋪鑲單鑽戒指，玫瑰K金鑲嵌0.3至0.34克拉圓形明亮式切割主鑽、鋪鑲圓形明亮切割鑽石，25萬2,000元起。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier系列41毫米黃K金自動腕表，51萬5,000元。.圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier系列41毫米黃K金自動腕表，51萬5,000元。.圖／卡地亞提供
Cartier Destinée祖母綠項鍊，68萬5,000元。圖／卡地亞提供
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