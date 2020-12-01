藍色心型太夢幻！Wedgwood推Vera Wang聯名對杯新包裝

英國經典瓷器品牌Wedgwood，以充滿夢幻風格的藍色為主，今年七夕曾推出藍色心型禮盒，讓許多人搶著入手。在2020年底，Wedgwood再度推出限量販售的藍色心型禮盒，其中搭配婚紗女王Vera Wang聯名的金銀蕾絲馬克對杯，讓大家2020年，更感受到滿滿愛意。

Wedgwood與Vera Wang的聯名商品，向來吸引不少粉絲入手，搭配禮盒的金銀蕾絲馬克對杯上，以Vera Wang婚紗的蕾絲滾邊為靈感，外圍配有的白金、黃金鑲邊，是情人間的定情禮物，甚至送給新婚夫婦禮物的最佳選擇。

另一禮盒則是裝載「賽姬之戀馬克對杯」，賽姬是愛神邱比特的妻子，兩人有著堅貞的愛情，杯身上有著愛情同心結，分別以翡翠綠、玫瑰粉顏色創作，還有閃耀出珍珠光澤，充滿愛意。