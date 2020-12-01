快訊

東南亞、歐洲新冠襲台！台男在英確診 1個月後返台仍陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍色心型太夢幻！Wedgwood推Vera Wang聯名對杯新包裝

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Wedgwood Vera Wang聯名金銀蕾絲馬克對杯／原價2,800元、特價1,999元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood Vera Wang聯名金銀蕾絲馬克對杯／原價2,800元、特價1,999元。圖／Wedgwood提供

英國經典瓷器品牌Wedgwood，以充滿夢幻風格的藍色為主，今年七夕曾推出藍色心型禮盒，讓許多人搶著入手。在2020年底，Wedgwood再度推出限量販售的藍色心型禮盒，其中搭配婚紗女王Vera Wang聯名的金銀蕾絲馬克對杯，讓大家2020年，更感受到滿滿愛意。

Wedgwood與Vera Wang的聯名商品，向來吸引不少粉絲入手，搭配禮盒的金銀蕾絲馬克對杯上，以Vera Wang婚紗的蕾絲滾邊為靈感，外圍配有的白金、黃金鑲邊，是情人間的定情禮物，甚至送給新婚夫婦禮物的最佳選擇。

另一禮盒則是裝載「賽姬之戀馬克對杯」，賽姬是愛神邱比特的妻子，兩人有著堅貞的愛情，杯身上有著愛情同心結，分別以翡翠綠、玫瑰粉顏色創作，還有閃耀出珍珠光澤，充滿愛意。

最後一款禮盒中，裝載「銀白聖誕系列馬克對杯」，充滿濃濃的耶誕味，限量禮盒即日起至12月底止販售。

Wedgwood賽姬之戀馬克對杯／原價5,600元、特價3,999元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood賽姬之戀馬克對杯／原價5,600元、特價3,999元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood銀白聖誕系列馬克對杯／原價3,200元、特價2,560元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood銀白聖誕系列馬克對杯／原價3,200元、特價2,560元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood銀白聖誕系列馬克對杯／原價3,200元、特價2,560元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood銀白聖誕系列馬克對杯／原價3,200元、特價2,560元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood Vera Wang聯名金銀蕾絲馬克對杯／原價2,800元、特價1,999元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood Vera Wang聯名金銀蕾絲馬克對杯／原價2,800元、特價1,999元。圖／Wedgwood提供

婚紗 愛情 女王

延伸閱讀

專為新人設想 一站式服務 跨界合作打造夢幻婚禮

萬能科大造型創意競賽 學生以客家元素設計婚紗

黃少谷、Yumi婚宴席開30桌 五月天怪獸缺席贈大紅包

美國準新娘買婚紗怨像「白布」 客服兩句KO笑翻網友

相關新聞

咬一口耶誕老人！Mister Donut新推5款耶誕甜點

隨著聖誕節即將到來，Mister Donut自12月1日起，推出一系列充滿聖誕節氣息的造型甜點，包括有耶誕老公公、耶誕馴...

運動品牌新戰靴又潮又復古 日常穿搭、打球都好「型」

PUMA與NBA湖人隊前鋒Kyle Kuzma及街牌創辦人Rhugi共同打造三方聯名Clyde ALL-PRO Kuzm...

下雨也可以穿！Prada X Adidas新聯名帥氣登場

每次聯名都會吸引許多粉絲關注的Prada與Adidas，在歲末年終之時又再度推出熱騰騰的全新合作囉！這次主角一改去年與今...

用繩結搭優雅皮革 Marc Jacobs新包讓凱莉米洛愛瘋了

Marc Jacobs日前釋出2020渡假系列形象廣告，請來性感流行天后凱莉米洛（Kylie Minogue）主演，搭配...

NBA球星「詹皇」 投資獨立龍舌蘭品牌Lobos 1707

帶領洛杉磯湖人隊拿下NBA總冠軍的「詹皇」勒布朗．詹姆士（LeBron James），宣布投資頂級獨立龍舌蘭品牌Lobo...

歲末年終送禮 就用Cartier展現你的優雅時尚品味！

天氣漸漸進入冬季，歲末佳節將至，處處洋溢著溫馨感恩的氛圍，經歷過動盪的一年，到了每年一度送禮表達心意的美好時刻。來自巴黎...

藍色心型太夢幻！Wedgwood推Vera Wang聯名對杯新包裝

英國經典瓷器品牌Wedgwood，以充滿夢幻風格的藍色為主，今年七夕曾推出藍色心型禮盒，讓許多人搶著入手。在2020年底...

買1送1！首間必勝客EXPRESS店 開賣單片比薩、早餐

在台已有超過250門市的「必勝客」，即將於12月18日進駐Global Mall板橋車站，開設首間「Pizza Hut ...

周冬雨「小黃鴨變金雞」閃亮BURBERRY戰袍奪金雞獎影后

日前周冬雨出席大陸金雞獎的頒獎典禮，她憑藉電影「少年的你」勇奪最佳女主角獎，身穿一襲BURBERRY訂製服超級閃亮，致詞...

到故宮cosplay！首開「古裝宮廷派對」 持卡免費入場

國立故宮博物院「愛臺灣博物館卡」歡慶發行1周年，將於12月19日夜間限定推出「穿越古今，故宮之夜」古裝宮廷派對，一般民眾...

海上飛船「麗娜輪」安平-澎湖今開賣 澎湖人享七折優惠

被譽為世上最快的海上飛船「麗娜輪」春節往返台南安平至澎湖航次今天正式開賣；春節期間，為了方便旅客，共推2月10日、12日...

TAG Heuer就是潮！再度聯手改裝大廠Bamford打造限量話題表

作為LVMH集團珠寶鐘表部門的一員，泰格豪雅（TAG Heuer）的路線似乎更明確了，那就是「潮」！因此，繼先推出與潮流...

熱門新聞

明起八大場所強制戴口罩 北市：亂丟口罩最重罰6000元

真的有高雄發票先生 5,281張小額發票中30張

「竹北遠百」可打破新竹精品沙漠？總座徐雪芳如此解讀

北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間曝光

能吃嗎？木瓜切開驚見「盤絲洞」 內行勸阻曝嚴重後果

北市明起8大場所強制戴口罩 違者最高罰1萬5

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。