買1送1！首間必勝客EXPRESS店　開賣單片比薩、早餐

在台已有超過250門市的「必勝客」，即將於12月18日進駐Global Mall板橋車站，開設首間「Pizza Hut EXPRESS」概念店。不同於傳統門市，店內將會推出「單片比薩」與「早餐」。為慶祝新店開幕，還將會推出「買1送1」的開幕優惠。

必勝客近期推出過拉麵比薩、麻辣鍋比薩、滷肉飯比薩等多種特色比薩，屢次在網路上創造話題。而在現有的門市中，又以外送、外帶服務為大宗，部份門市亦提供歡樂吧等用餐服務。即將開幕的「Pizza Hut EXPRESS」，乃是必勝客的全新型態門市，標榜會推出全新的菜單設計，滿足通勤族、上班族在有限時間內帶著走的需求。店內預計將會推出「單片比薩」、「3分鐘快取」、「早餐菜單」等特色服務，並且預計於12月18日正式開幕。