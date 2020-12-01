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買1送1！首間必勝客EXPRESS店 開賣單片比薩、早餐
在台已有超過250門市的「必勝客」，即將於12月18日進駐Global Mall板橋車站，開設首間「Pizza Hut EXPRESS」概念店。不同於傳統門市，店內將會推出「單片比薩」與「早餐」。為慶祝新店開幕，還將會推出「買1送1」的開幕優惠。
必勝客近期推出過拉麵比薩、麻辣鍋比薩、滷肉飯比薩等多種特色比薩，屢次在網路上創造話題。而在現有的門市中，又以外送、外帶服務為大宗，部份門市亦提供歡樂吧等用餐服務。即將開幕的「Pizza Hut EXPRESS」，乃是必勝客的全新型態門市，標榜會推出全新的菜單設計，滿足通勤族、上班族在有限時間內帶著走的需求。店內預計將會推出「單片比薩」、「3分鐘快取」、「早餐菜單」等特色服務，並且預計於12月18日正式開幕。
針對單片比薩、早餐等相關內容、售價，業者目前仍不願透露更多細節，尚待日後公佈。但從官方公佈的照片中，已可見到漢堡、濃湯等料理的身影。另外業者也預告，為慶祝新店開幕，在12月18日至12月20日期間，每日上午10:30至12:30，凡購買任一口味單片比薩，即贈送一片單片夏威夷比薩，每日限量100份。
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