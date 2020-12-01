周冬雨「小黃鴨變金雞」閃亮BURBERRY戰袍奪金雞獎影后
日前周冬雨出席大陸金雞獎的頒獎典禮，她憑藉電影「少年的你」勇奪最佳女主角獎，身穿一襲BURBERRY訂製服超級閃亮，致詞時她說自己「從小黃鴨變金雞」，網友曾酸她是發育不良的小雞仔，這次巧思選穿的戰袍，倒是展現了她纖瘦中的玲瓏有致，而且看起來是長腿好比例。
周冬雨身上穿的BURBERRY銀色鏡面鏤空禮服，呼應2020秋冬男女裝的「記憶『鏡』界（Memories）」主題，飾以領結細節抓褶設計、搭配金屬色皮革涼鞋，一整身閃閃發亮，果然帶來好運氣，在廈門的第33屆金雞獎頒獎典禮榮獲最佳女主角殊榮；男主角則由「烈火英雄」的黃曉明奪得。
在BURBERRY秋冬系列中，創意總監Riccardo Tisci以他年少時的倫敦生活記憶，融入品牌經典元素與輪廓，將時間作為映照過往今昔的鏡子，讓模特兒在鏡面伸展台上演繹新作，以當代新穎剪裁、印花表現或重新解構拼接。周冬雨在今年秋季釋出的品牌「午夜大片」之中，就在黑夜裡以格紋連衣裙、搭襯黑色高跟鞋呈現秋冬季的服裝特色，同樣在前襟以抓縐、蝴蝶結裝飾，藉由視覺效果讓纖腰更搶眼，而相同概念打造的鏡面禮服，更是在腰際做挖空設計，讓周冬雨難得凹凸有致地展現性感女人味。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言