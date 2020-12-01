周冬雨「小黃鴨變金雞」閃亮BURBERRY戰袍奪金雞獎影后

日前周冬雨出席大陸金雞獎的頒獎典禮，她憑藉電影「少年的你」勇奪最佳女主角獎，身穿一襲BURBERRY訂製服超級閃亮，致詞時她說自己「從小黃鴨變金雞」，網友曾酸她是發育不良的小雞仔，這次巧思選穿的戰袍，倒是展現了她纖瘦中的玲瓏有致，而且看起來是長腿好比例。

周冬雨身上穿的BURBERRY銀色鏡面鏤空禮服，呼應2020秋冬男女裝的「記憶『鏡』界（Memories）」主題，飾以領結細節抓褶設計、搭配金屬色皮革涼鞋，一整身閃閃發亮，果然帶來好運氣，在廈門的第33屆金雞獎頒獎典禮榮獲最佳女主角殊榮；男主角則由「烈火英雄」的黃曉明奪得。