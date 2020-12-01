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周冬雨「小黃鴨變金雞」閃亮BURBERRY戰袍奪金雞獎影后

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
周冬雨穿BURBERRY 2020秋冬抓縐洋裝拍攝大片，剪裁與鏡面禮服呼應。圖／取自微博
周冬雨穿BURBERRY 2020秋冬抓縐洋裝拍攝大片，剪裁與鏡面禮服呼應。圖／取自微博

日前周冬雨出席大陸金雞獎的頒獎典禮，她憑藉電影「少年的你」勇奪最佳女主角獎，身穿一襲BURBERRY訂製服超級閃亮，致詞時她說自己「從小黃鴨變金雞」，網友曾酸她是發育不良的小雞仔，這次巧思選穿的戰袍，倒是展現了她纖瘦中的玲瓏有致，而且看起來是長腿好比例。

周冬雨身上穿的BURBERRY銀色鏡面鏤空禮服，呼應2020秋冬男女裝的「記憶『鏡』界（Memories）」主題，飾以領結細節抓褶設計、搭配金屬色皮革涼鞋，一整身閃閃發亮，果然帶來好運氣，在廈門的第33屆金雞獎頒獎典禮榮獲最佳女主角殊榮；男主角則由「烈火英雄」的黃曉明奪得。

在BURBERRY秋冬系列中，創意總監Riccardo Tisci以他年少時的倫敦生活記憶，融入品牌經典元素與輪廓，將時間作為映照過往今昔的鏡子，讓模特兒在鏡面伸展台上演繹新作，以當代新穎剪裁、印花表現或重新解構拼接。周冬雨在今年秋季釋出的品牌「午夜大片」之中，就在黑夜裡以格紋連衣裙、搭襯黑色高跟鞋呈現秋冬季的服裝特色，同樣在前襟以抓縐、蝴蝶結裝飾，藉由視覺效果讓纖腰更搶眼，而相同概念打造的鏡面禮服，更是在腰際做挖空設計，讓周冬雨難得凹凸有致地展現性感女人味。

周冬雨穿BURBERRY創意總監Riccardo Tisci訂製款鏡面鏤空禮服出席金雞獎。圖／BURBERRY提供
周冬雨穿BURBERRY創意總監Riccardo Tisci訂製款鏡面鏤空禮服出席金雞獎。圖／BURBERRY提供
周冬雨難得強調女性曲線，穿BURBERRY 2020秋冬抓縐洋裝拍攝大片。圖／取自微博
周冬雨難得強調女性曲線，穿BURBERRY 2020秋冬抓縐洋裝拍攝大片。圖／取自微博
周冬雨穿BURBERRY 2020秋冬抓縐洋裝拍攝大片，剪裁與鏡面禮服呼應。圖／取自微博
周冬雨穿BURBERRY 2020秋冬抓縐洋裝拍攝大片，剪裁與鏡面禮服呼應。圖／取自微博
周冬雨穿BURBERRY 2020秋冬抓縐洋裝拍攝大片，剪裁與鏡面禮服呼應。圖／取自微博
周冬雨穿BURBERRY 2020秋冬抓縐洋裝拍攝大片，剪裁與鏡面禮服呼應。圖／取自微博
周冬雨穿BURBERRY 2020秋冬抓縐洋裝拍攝大片，剪裁與鏡面禮服呼應。圖／取自微博
周冬雨穿BURBERRY 2020秋冬抓縐洋裝拍攝大片，剪裁與鏡面禮服呼應。圖／取自微博
周冬雨穿BURBERRY創意總監Riccardo Tisci訂製款鏡面鏤空禮服與秋冬抓縐洋裝。圖／品牌提供
周冬雨穿BURBERRY創意總監Riccardo Tisci訂製款鏡面鏤空禮服與秋冬抓縐洋裝。圖／品牌提供
周冬雨腰際表現挖空的性感，穿BURBERRY創意總監Riccardo Tisci訂製款鏡面鏤空禮服出席金雞獎。圖／BURBERRY提供
周冬雨腰際表現挖空的性感，穿BURBERRY創意總監Riccardo Tisci訂製款鏡面鏤空禮服出席金雞獎。圖／BURBERRY提供
周冬雨穿BURBERRY創意總監Riccardo Tisci訂製款鏡面鏤空禮服出席金雞獎。圖／取自微博
周冬雨穿BURBERRY創意總監Riccardo Tisci訂製款鏡面鏤空禮服出席金雞獎。圖／取自微博
周冬雨穿BURBERRY創意總監Riccardo Tisci訂製款鏡面鏤空禮服出席金雞獎。圖／BURBERRY提供
周冬雨穿BURBERRY創意總監Riccardo Tisci訂製款鏡面鏤空禮服出席金雞獎。圖／BURBERRY提供

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