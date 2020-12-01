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到故宮cosplay！首開「古裝宮廷派對」 持卡免費入場
國立故宮博物院「愛臺灣博物館卡」歡慶發行1周年，將於12月19日夜間限定推出「穿越古今，故宮之夜」古裝宮廷派對，一般民眾可購票入場（12/10前享早鳥價250元），「愛臺灣博物館卡友」憑卡免費入場，另享有獨家限量贈品「希望滿滿紀念水」。
「穿越古今，故宮之夜」是故宮首次於夜間舉辦的古裝宮廷趴，歡迎民眾穿著古裝暢遊故宮，與角色扮演玩家cosplayer趣味互動，留下難忘合影。另有采風樂坊搖滾國樂、新北市樟樹國際實創高中時尚走秀，以及實境解謎、即拍即洗免費拍照亭、拍照情境牆及點心盒等。
此外，明年1月3日前，凡於「愛臺灣博物館卡」官網、博物館購卡點及KLOOK網站，購買任一張博物館卡，即可獲得「犧旺滿滿（希望滿滿）購物袋」，結合故宮人氣國寶「犧尊」及象徵好運豐收的旺來（鳳梨），迎向希望滿滿、吉祥豐收的2021年，數量有限，送完為止。
穿越古今、故宮之夜 入場資訊
免費入場：「愛臺灣博物館卡」卡友（憑卡）、未滿6歲孩童（憑證件）
早鳥票：250元（12/10前）
單人票：299元（12/10起售）
雙人票：540元（12/10起售）
購票及活動資訊：https://event.welcometw.com/npm-night-2020/
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