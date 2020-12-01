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TAG Heuer就是潮！再度聯手改裝大廠Bamford打造限量話題表
作為LVMH集團珠寶鐘表部門的一員，泰格豪雅（TAG Heuer）的路線似乎更明確了，那就是「潮」！因此，繼先推出與潮流教主藤原浩個人品牌合作的表款後，TAG Heuer再度攜手以改裝腕表聞名的Bamford Watch Department聯名，推出全新限量Aquaracer表款，掀起了討論話題。
向來「改裝表」對於講究傳統精神的瑞士鐘表品牌而言是大忌，而且出廠手表只要經過非總廠認可的維修，都會立即失去保固效期。不過，TAG Heuer卻是反其道而行，先在2018年時就與英國改裝大廠Bamford Watch Department合作，推出了特別版的Monaco計時碼表，當時一曝光就被搶訂一空。今年，雙品牌再度攜手，以TAG Heuer招牌的Aquaracer潛水表為基礎，創作聯名限量款，同樣又在鐘表玩家中成為熱門討論話題。
和現行的Aquaracer表款相比，Bamford聯名款，改變的是原本橫向條紋的表盤，成為了同心圓刻紋裝飾。並利用橙色來點綴指針、秒針末端和內表圈的刻度，凸顯了腕表所象徵的運動元素。同時，在六點鐘方向也少見的放上了系列名稱「Aquaracer」和「Bamford 」字樣，說明了其特殊性。不僅如此，這也是TAG Heuer首次於Aquaracer首次使用了鈦金屬來製作表殼、表鍊，搭載了知名的Caliber 5自動上鍊機芯，限量1,500只，相信上市後也會一表難求的。
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