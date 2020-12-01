比美比帥比得獎！三枚陀飛輪腕表不是普通帥！

由於能降低地心引力對機芯的影響，加上絕美的律動視覺，「陀飛輪」向來被認為高級腕表收藏家的必備功能。近期頂級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）、羅杰杜彼（Roger Dubuis）各別推出一只砂金石自動上鍊陀飛輪與一枚Excalibur系列鏤空雙飛行陀飛輪腕表（DBEX0917），將「飛輪」各自演繹，比美也比帥、各出奇招。

Roger Dubuis的Excalibur系列鏤空雙飛行陀飛輪採取品牌全新「Now or Never」超狂企劃：「快閃」搶購期限介於24小時與一個月之間、從下單到交付僅需二至四個月。具有鏤空雙飛行陀飛輪的RD01SQ機芯是品牌招牌之一，這只DBEX0917腕表則搭配上彩色寶石圈、迷彩的雙色表帶，全世界限量...一只！金額高達1187萬，是一枚戴上手的「小豪宅」。

Audemars Piguet則有一只砂金石表面的CODE 11.59系列飛行陀飛輪自動上鍊腕表。除了六點鐘分秒運轉的陀飛輪視窗，表面並具備藍色或黑色的砂金石，具有閃亮的夢幻光澤，白K金搭配藍色表面、玫瑰金搭配黑色表面，搭配CODE 11.59細膩而眾多修飾細節的圓型表殼，展現冷凝、自信的大氣；最後追加的則有剛贏得義大利生活風格雜誌「L’Orologio」陀飛輪獎項的崑崙（CORUM）LAB 02鏤空陀飛輪。