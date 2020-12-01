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麥當勞「大蛋捲冰淇淋」換聖誕新裝！滿額加送雙色鉛筆

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
以大麥克、薯條為造型的雙色鉛筆，只送不賣。圖／麥當勞提供
以大麥克、薯條為造型的雙色鉛筆，只送不賣。圖／麥當勞提供

聖誕節腳步越來越近，麥當勞的「大蛋捲冰淇淋」自12月2日至年底前，也將首次換上聖誕新裝，一次推出2款期間限定的聖誕包裝，增添民眾用餐時的佳節氣息。另外自即日起開始，只要透過歡樂送app或網路訂餐，單筆消費滿額，還可獲贈限量且設計感十足的「雙色鉛筆」，適合文具迷收藏。

「蛋捲冰淇淋」一直是麥當勞的人氣甜品之一，去年更推出加大版的「大蛋捲冰淇淋」，不僅份量升級，餅皮也換成更可愛、類似花朵般的造型，視覺效果強烈，每支售價30元。此次隨著聖誕佳節到來，大蛋捲冰淇淋包裝紙也換上新裝，包括有「聖誕老人」與「繽紛聖誕樹」2種造型，為民眾的餐桌更添聖誕氛圍。除了原味、沾薯條等吃法外，網路上也可見到網友們多種蛋捲冰淇淋的創意吃法。例如淋上松露蕈菇安格斯黑牛堡的松露醬、蕃茄醬，或是搭配黑咖啡，製作成漂浮冰淇淋，也都為蛋捲冰淇淋創造出不同的變化。

另外麥當勞所推出的「歡樂送」服務，自即日起至12月29日期間，凡透過app或網路訂餐，單筆消費滿250元，即贈送「暖心文具－雙色鉛筆」，共有2款可愛的紅、黃色鉛筆，包裝與筆身造型各是以招牌的大麥克與薯條作為設計靈感，帶來生活小趣味。另外筆芯也是採紅、黃色的「雙色」設計，隨著書寫角度不同，創造出繽紛的色彩變化。每筆訂單贈送1盒，款式隨機。

麥當勞的「大蛋捲冰淇淋」，自12月2日起將換上聖誕新裝。圖／麥當勞提供
麥當勞的「大蛋捲冰淇淋」，自12月2日起將換上聖誕新裝。圖／麥當勞提供

冰淇淋 麥當勞

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