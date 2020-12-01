麥當勞「大蛋捲冰淇淋」換聖誕新裝！滿額加送雙色鉛筆

聖誕節腳步越來越近，麥當勞的「大蛋捲冰淇淋」自12月2日至年底前，也將首次換上聖誕新裝，一次推出2款期間限定的聖誕包裝，增添民眾用餐時的佳節氣息。另外自即日起開始，只要透過歡樂送app或網路訂餐，單筆消費滿額，還可獲贈限量且設計感十足的「雙色鉛筆」，適合文具迷收藏。

「蛋捲冰淇淋」一直是麥當勞的人氣甜品之一，去年更推出加大版的「大蛋捲冰淇淋」，不僅份量升級，餅皮也換成更可愛、類似花朵般的造型，視覺效果強烈，每支售價30元。此次隨著聖誕佳節到來，大蛋捲冰淇淋包裝紙也換上新裝，包括有「聖誕老人」與「繽紛聖誕樹」2種造型，為民眾的餐桌更添聖誕氛圍。除了原味、沾薯條等吃法外，網路上也可見到網友們多種蛋捲冰淇淋的創意吃法。例如淋上松露蕈菇安格斯黑牛堡的松露醬、蕃茄醬，或是搭配黑咖啡，製作成漂浮冰淇淋，也都為蛋捲冰淇淋創造出不同的變化。