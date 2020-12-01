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高鐵首推卡娜赫拉聯名食品！全台26個7-11站點都買的到

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司今天宣布，將首度與卡娜赫拉的小動物通出聯名食品。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵公司今天宣布，將首度與卡娜赫拉的小動物通出聯名食品。記者曹悅華／攝影

台灣高鐵公司去年首度與日本著名的插畫家卡娜赫拉，共同打造「卡娜赫拉的小動物」彩繪列車，並於去年11月首航，造成轟動。台灣高鐵公司今天宣布，將首度與卡娜赫拉的小動物通出聯名食品，包含瓶裝水、點心麵和爆米花，即起在站內26個7-ELEVEN門市以及列車上都買的到，預計為零售商品帶來四成以上的成長。

台灣高鐵營業資深副總經理兼發言人孫鴻文說，公司對於業外收入及怎樣讓消費者感受多樣商品，一直積極從事業外收入開發。去年跟卡娜赫拉合作廣受消費大眾很喜歡，創造不同商機，為延續話題，且根據搭乘購買習性，水跟零食商品很受大家歡迎，首次推零食類聯名商品，包含瓶裝水、爆米花、方便麵等，預期零售商品會有四成以上成長。

至於為何選擇跟7-11合作，孫鴻文說，因為其在高鐵據點最多，服務滲透力又最夠，購買第二件瓶裝水有六折優惠，另外逾150萬會員可以透過會員點數兌換商品。明年1月1日購買高鐵假期，會有提貨卡，同樣有聯名瓶裝水可以兌換。

高鐵說，即日起依商品類別，同步於高鐵列車推車、車站內7-11門市、自動販賣機及momo購物網販售；同時，高鐵會員更可透過TGo「點數365」平台兌換上述聯名商品，兌換點數累計滿500點，還有機會獲贈7-11茶葉蛋乙顆。此外，明全年參加高鐵假期行程的旅客也可獲贈高鐵聯名水提貨卡乙張。

高鐵表示，期望透過加入更貼近旅客生活的零食飲品系列，再度提升消費者的「心佔率」；同時，台灣高鐵商務車廂自2017年起提供台塩海洋鹼性離子水，其優異的水質及適中的瓶身尺寸廣受好評，該次聯名瓶裝水即選擇相同款式，加入卡娜赫拉主題元素，並開放列車推車及站內超商通路販售，可望締造銷售佳績。

高鐵說，繼前兩波推出旅行實用商品後，P助列車長與粉紅兔兔服勤員這次帶來食品飲料系列，以輕巧便攜為概念，外出旅遊解饞少負擔。聯名瓶裝水選用420ml的小容量設計，不僅P助與粉紅兔兔躍上包裝，同步改用透明瓶身搭配粉紅色瓶蓋更具一致風格；水質部分則沿用台塩海洋鹼性離子水，較市售礦泉水分子團更小，並具微量礦物質，好吸收、更健康。

至於點心麵選用日本食品大廠優雅食的星太郎點心麵，萬年不敗款的雞汁風味，香濃口味與酥脆口感堆疊出豐富層次，採用五連包方式，每包設計不同圖樣。圓滾滾造型的高鐵聯名爆米花，口感鬆脆，共有二種口味，其中焦糖口味以香甜不膩的奶油焦糖滿滿包覆爆米花，每一口都可享受香脆甜蜜口感；起司口味以濃郁巧達起司爆米花裹上薄脆糖衣，甜鹹交融、爽脆順口。

高鐵說，配合聯名商品的新品上市，更特別推出TGo會員獨享優惠，即日起至明年1月7日，凡TGo會員憑點數兌換本次卡娜赫拉的小動物聯名系列商品，前1000名累計滿500點的會員可獲得7-11茶葉蛋。

台灣高鐵營業資深副總經理兼發言人孫鴻文說明聯名商品。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵營業資深副總經理兼發言人孫鴻文說明聯名商品。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵公司今天宣布，將首度與卡娜赫拉的小動物通出聯名食品。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵公司今天宣布，將首度與卡娜赫拉的小動物通出聯名食品。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵公司今天宣布，將首度與卡娜赫拉的小動物通出聯名食品。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵公司今天宣布，將首度與卡娜赫拉的小動物通出聯名食品。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵公司今天宣布，將首度與卡娜赫拉的小動物通出聯名食品。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵公司今天宣布，將首度與卡娜赫拉的小動物通出聯名食品。記者曹悅華／攝影

高鐵 彩繪列車 茶葉蛋

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