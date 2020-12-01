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GAP進駐義大成立在台第三家Outlet門市 開幕期間祭全面8折優惠
繼林口三井Outlet及桃園華泰名品城之後，平價時尚品牌GAP正式進駐義大世界購物廣場，在台成立第三家Outlet門市，更是中南部的第一家。為了慶祝新門市成立，GAP更推出即日起至12月3日，商品全面8折的優惠，讓消費者把錢花在刀口上。
GAP全新的義大世界Outlet門市，為品牌大中華區第一間將購物空間一分為二的特殊店型，佔地約200坪的空間內除了有成人服裝的空間，也規劃開放式的中島童裝區域，一應俱全的品項搭配一目了然的陳列，提供消費者完整購物體驗。而在開幕期間，GAP更舉辦「偽出國」限定活動，於門口打造仿造登機門的裝置，能滿足逛街民眾想出國打卡的慾望。此外，品牌吉祥物布萊納小熊也化身為機長，熱情地招呼，並邀請消費者Check-in偽出國打卡點。
而且自即日起到12月3日，GAP義大Outlet門市，全場商品通通8折，還將抽出3位在「偽出國登機門」拍照打卡的幸運兒，贈送GAP與Ken Lo聯名托特包。另外，這家門市還推出2款獨家「義大限定布章」，其中「旅行戳章款」布章以護照上常見的入境戳章為設計理念，並加入布萊納小熊機長的圖案；而「I LOVE GAP款」布章透過簡單大Logo與當地字樣的結合，展現紀念價值。以及單筆消費滿999即贈獨家限量的布萊納小熊鑰匙圈、滿2,500再送限量與Ken Lo聯名托特包。
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