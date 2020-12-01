百變周冬雨呆萌也仙氣 巧搭Boucheron風格自定義

超人氣中國女星周冬雨日前出席金雞獎典禮時，以一身科幻、未來風的閃亮造型，巧搭法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Plume de Paon羽毛鑽戒和Mehndi耳環，展現清新脫俗的空靈仙氣。

擁有鮮明個人特質的周冬雨時而清新、時而科幻迷離。早從2011年先以「山楂樹之戀」展露頭角，2016、2017年則以「七月與安生」橫掃金馬獎、香港金像獎和中國金雞獎，2017年再以「喜歡·你」惹人爆哭，獲廣州大學生電影節的「最受大學生歡迎的女演員」，以扎實演技和亮眼風格在亞洲佔有一席之地。