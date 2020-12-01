聽新聞
test
0:00 / 0:00
百變周冬雨呆萌也仙氣 巧搭Boucheron風格自定義
超人氣中國女星周冬雨日前出席金雞獎典禮時，以一身科幻、未來風的閃亮造型，巧搭法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Plume de Paon羽毛鑽戒和Mehndi耳環，展現清新脫俗的空靈仙氣。
擁有鮮明個人特質的周冬雨時而清新、時而科幻迷離。早從2011年先以「山楂樹之戀」展露頭角，2016、2017年則以「七月與安生」橫掃金馬獎、香港金像獎和中國金雞獎，2017年再以「喜歡·你」惹人爆哭，獲廣州大學生電影節的「最受大學生歡迎的女演員」，以扎實演技和亮眼風格在亞洲佔有一席之地。
事實上，風格百變的周冬雨除了金雞獎上的前衛造型，月初在Boucheron釋出全新冬日形象視覺時，則選擇以玫瑰金搭配玫瑰石榴石的Serpent耳釘、耳環、手鍊，換上白T、牛仔褲，展現無防衛的清新萌Look；Serpent系列從靈蛇而來，蛻變為輕巧的水滴形象，和Plume de Paon柔軟、靈動的羽毛概念，和古典、藝術感濃厚的Mdhndi耳環，展現Boucheron珠寶世家的不同面向，一如形象萬化的周冬雨，可前衛科幻、可日常輕巧，風格百搭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言