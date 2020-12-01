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最強早餐出爐！2020台灣人氣旅宿「10大夢幻早餐」揭密

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
2020 HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎，全台10大錯過可惜的旅宿早餐。圖／HotelsCombined提供
2020 HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎，全台10大錯過可惜的旅宿早餐。圖／HotelsCombined提供

早餐開啟一天活力，旅宿中的早餐更是住宿體驗的決勝關鍵，有網友就將之視為旅途中的「靈魂」。全球知名飯店比價網站HotelsCombined.com.tw發表最新版的「2020 HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎」，全台有10家旅宿獲獎，其中3家首度進榜，包括香格里拉台北遠東國際大飯店、煙波大飯店台南館與H2O水京棧國際酒店；其餘獲獎者，有強勢回歸獲獎或蟬連此殊榮，包括（由北至南）北投老爺酒店、二十輪旅店大安館、礁溪寒沐酒店、緩慢、尋路 新社香草HOUSE、雲品溫泉酒店日月潭、台南晶英酒店、華泰瑞苑。

隨著獲獎名單公布，HotelsCombined.com.tw也與獲獎旅宿攜手合作，即日起至2020年12月9日推出限時優惠活動，輸入旅宿名稱、日期與人數後，透過「直接跟飯店訂房」訂房，即可獲得包括「破盤加5元享五星級早餐」、台北至市郊免費接送、早餐升等優惠的限量訂房組合。並且可享「彈性取消，先訂後想」，讓旅程安排更輕鬆無壓力。

此外，只要隨時追蹤HotelsCombined.com.tw官方臉書最新訊息，還有機會能免費獲得驚喜旅宿與早餐大禮，品嘗全台旅客評選出今年最好吃的10大夢幻早餐。

HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎，自2017年以來即成為台灣旅宿早餐重要的參考指標之一。此次獲獎名單中，入選密度最高的城市分別為台北（3家）與台南（2家）。

HotelsCombined大中華區域總監謝丹琪表示，HotelsCombined擁有強大的旅宿搜尋、比價功能，來自數十億的用戶評鑑，忠實反映各地旅客心中的喜好。從今年的獲獎名單中，可以觀察到在地食材、永續理念與不斷更新等三項特色。

此次評選，來自2018年10/1起至2020年09/30過去兩年期間，集結HotelsCombined網站中「旅客評價」與「住宿意見」對早餐滿意度的相關數據整理而出，是台灣地區目前唯一單為旅宿早餐的專業推薦。

早餐 晶英酒店

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