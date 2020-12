「九尾狐」超甜美曹寶兒 用這枚戒指和李棟旭定情

近期熱播TvN韓劇「九尾狐傳」中,歐巴李棟旭飾演一位化身成人形的九尾狐男主角,與女主角製作人南智雅之間的都會奇幻愛情故事。九尾狐原為治理山脈的山神,為了身為人類的愛人放棄山神的職位,與由愛人轉世的女主角再續前緣。奇幻又都會的浪漫愛情劇情,與超級俊男美女的組合,讓這部韓劇成為最近最受熱議的話題。

雖然「九尾狐傳」並沒有走上浮誇的時尚路線,劇中人物的穿搭並沒有各大名牌贊助,不過眼尖的粉絲還是可以辨認出女主角曹寶兒(又譯:趙寶兒)配戴的珠寶及定情對戒,都是來自宋慧喬代言的法國高級珠寶品牌CHAUMET。在近期播出的第12集與第13集中,曹寶兒為李棟旭配戴上的定情對戒是品牌經典的Liens系列,以交叉的圖案象徵兩人命運的相逢,完美點出兩人的關係。曹寶兒在這兩集中也配戴了CHAUMET Bee My Love系列吊墜以及耳環,六角形的蜂巢圖案,來自法國拿破崙皇室石家族象徵蜜蜂,除了造型摩登都會,也有守護的意義存在,為浪漫的劇情更添深刻意義。 CHAUMET Bee My Love 18K白金耳針式耳環,74,700元。圖/CHAUMET提供 韓劇「九尾狐傳」中女主角曹寶兒配戴CHAUMET Bee My Love系列耳環。圖/擷取自網路 CHAUMET Bee My Love 18K白金吊墜,95,100元。圖/CHAUMET提供 CHAUMET Liens 經典對戒,77,000元起。圖/CHAUMET提供 韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens系列對戒。圖/擷取自網路 韓劇「九尾狐傳」中女主角曹寶兒配戴CHAUMET Bee My Love系列項鍊。圖/擷取自網路 韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens系列對戒。圖/擷取自網路