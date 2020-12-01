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「九尾狐」超甜美曹寶兒 用這枚戒指和李棟旭定情
近期熱播TvN韓劇「九尾狐傳」中，歐巴李棟旭飾演一位化身成人形的九尾狐男主角，與女主角製作人南智雅之間的都會奇幻愛情故事。九尾狐原為治理山脈的山神，為了身為人類的愛人放棄山神的職位，與由愛人轉世的女主角再續前緣。奇幻又都會的浪漫愛情劇情，與超級俊男美女的組合，讓這部韓劇成為最近最受熱議的話題。
雖然「九尾狐傳」並沒有走上浮誇的時尚路線，劇中人物的穿搭並沒有各大名牌贊助，不過眼尖的粉絲還是可以辨認出女主角曹寶兒（又譯：趙寶兒）配戴的珠寶及定情對戒，都是來自宋慧喬代言的法國高級珠寶品牌CHAUMET。在近期播出的第12集與第13集中，曹寶兒為李棟旭配戴上的定情對戒是品牌經典的Liens系列，以交叉的圖案象徵兩人命運的相逢，完美點出兩人的關係。曹寶兒在這兩集中也配戴了CHAUMET Bee My Love系列吊墜以及耳環，六角形的蜂巢圖案，來自法國拿破崙皇室石家族象徵蜜蜂，除了造型摩登都會，也有守護的意義存在，為浪漫的劇情更添深刻意義。
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