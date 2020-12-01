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「九尾狐」超甜美曹寶兒 用這枚戒指和李棟旭定情

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens系列對戒。圖／擷取自網路
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens系列對戒。圖／擷取自網路

近期熱播TvN韓劇「九尾狐傳」中，歐巴李棟旭飾演一位化身成人形的九尾狐男主角，與女主角製作人南智雅之間的都會奇幻愛情故事。九尾狐原為治理山脈的山神，為了身為人類的愛人放棄山神的職位，與由愛人轉世的女主角再續前緣。奇幻又都會的浪漫愛情劇情，與超級俊男美女的組合，讓這部韓劇成為最近最受熱議的話題。

雖然「九尾狐傳」並沒有走上浮誇的時尚路線，劇中人物的穿搭並沒有各大名牌贊助，不過眼尖的粉絲還是可以辨認出女主角曹寶兒（又譯：趙寶兒）配戴的珠寶及定情對戒，都是來自宋慧喬代言的法國高級珠寶品牌CHAUMET。在近期播出的第12集與第13集中，曹寶兒為李棟旭配戴上的定情對戒是品牌經典的Liens系列，以交叉的圖案象徵兩人命運的相逢，完美點出兩人的關係。曹寶兒在這兩集中也配戴了CHAUMET Bee My Love系列吊墜以及耳環，六角形的蜂巢圖案，來自法國拿破崙皇室石家族象徵蜜蜂，除了造型摩登都會，也有守護的意義存在，為浪漫的劇情更添深刻意義。

CHAUMET Bee My Love 18K白金耳針式耳環，74,700元。圖／CHAUMET提供
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韓劇「九尾狐傳」中女主角曹寶兒配戴CHAUMET Bee My Love系列耳環。圖／擷取自網路
韓劇「九尾狐傳」中女主角曹寶兒配戴CHAUMET Bee My Love系列耳環。圖／擷取自網路
CHAUMET Bee My Love 18K白金吊墜，95,100元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K白金吊墜，95,100元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Liens 經典對戒，77,000元起。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Liens 經典對戒，77,000元起。圖／CHAUMET提供
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens系列對戒。圖／擷取自網路
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens系列對戒。圖／擷取自網路
韓劇「九尾狐傳」中女主角曹寶兒配戴CHAUMET Bee My Love系列項鍊。圖／擷取自網路
韓劇「九尾狐傳」中女主角曹寶兒配戴CHAUMET Bee My Love系列項鍊。圖／擷取自網路
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens系列對戒。圖／擷取自網路
韓劇「九尾狐傳」中男女主角配戴CHAUMET Liens系列對戒。圖／擷取自網路

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