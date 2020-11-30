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咬一口耶誕老人！Mister Donut新推5款耶誕甜點
隨著聖誕節即將到來，Mister Donut自12月1日起，推出一系列充滿聖誕節氣息的造型甜點，包括有耶誕老公公、耶誕馴鹿造型巧貝，還有耶誕棉花可可波堤等不同種類，另外12月1日起，並有限時買3送1優惠，要讓民眾在寒冬中也可感受佳節的溫暖與香甜。
本次所推出的2款耶誕造型甜甜圈均為蓬鬆巧貝，「耶誕老公公」擁有白巧克力風味的臉蛋、戴著蘋果耶誕帽，臉上還有QQ棉花糖鬍鬚，每份售價55元。至於「耶誕馴鹿」，則是充滿奶茶香味，眼睛、鼻子均是巧克力，並以蝴蝶餅乾作為鹿角，售價也是55元。另外3款波堤中，期間限定的「耶誕棉花可可」，沾有巧克力醬，並以抹茶、蘋果巧克力線條裝飾，再灑上迷你棉花糖，宛若耶誕花圈，每顆45元。「耶誕棉花草莓」則是擁有草莓滋味，並以棉花糖點綴，每顆45元。至於「抹茶波堤」，則是外裹抹茶巧克力醬，宛若耶誕樹般翠綠，每顆42元。
另外針對耶誕節，Mister Donut也推出2款禮盒，「耶誕派對」內含有草莓、水蜜桃、蘋果、巧克力風味的迷你甜甜圈，每盒60元，2盒100元。「耶誕歡喜」則是首度將巧克力波堤化身迷你甜甜圈，並搭配草莓、白巧克力、奶茶等風味，每盒60元，2盒100元。在12月1日至12月6日期間，凡購買任意4個甜甜圈或點心，內含2個指定商品，即可享買3送1的優惠。
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