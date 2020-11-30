咬一口耶誕老人！Mister Donut新推5款耶誕甜點

隨著聖誕節即將到來，Mister Donut自12月1日起，推出一系列充滿聖誕節氣息的造型甜點，包括有耶誕老公公、耶誕馴鹿造型巧貝，還有耶誕棉花可可波堤等不同種類，另外12月1日起，並有限時買3送1優惠，要讓民眾在寒冬中也可感受佳節的溫暖與香甜。

本次所推出的2款耶誕造型甜甜圈均為蓬鬆巧貝，「耶誕老公公」擁有白巧克力風味的臉蛋、戴著蘋果耶誕帽，臉上還有QQ棉花糖鬍鬚，每份售價55元。至於「耶誕馴鹿」，則是充滿奶茶香味，眼睛、鼻子均是巧克力，並以蝴蝶餅乾作為鹿角，售價也是55元。另外3款波堤中，期間限定的「耶誕棉花可可」，沾有巧克力醬，並以抹茶、蘋果巧克力線條裝飾，再灑上迷你棉花糖，宛若耶誕花圈，每顆45元。「耶誕棉花草莓」則是擁有草莓滋味，並以棉花糖點綴，每顆45元。至於「抹茶波堤」，則是外裹抹茶巧克力醬，宛若耶誕樹般翠綠，每顆42元。