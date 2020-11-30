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夢想是香奈兒！用珠寶和腕表將夢想戴上身

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香奈兒Plume戒指，18K白金及黃金鑲嵌鑽石，1,14萬8,000元；COCO CRUSH戒指小型款，18K白金鑲嵌鑽石，15萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒Plume戒指，18K白金及黃金鑲嵌鑽石，1,14萬8,000元；COCO CRUSH戒指小型款，18K白金鑲嵌鑽石，15萬3,000元。圖／香奈兒提供

每年歲末，是回顧過往、展望未來的時刻，也是為明年訂定目標的好時機。香奈兒透過經典的COCO CRUSH、CAMÉLIA 與 PLUME de CHANEL等標誌性的珠寶作品，以及別具品牌特色的CODE COCO 與 BOY·FRIEND新作，以影像刻畫一段「永不消逝的香奈兒夢想」，展現獨到的夢幻風格。

系列影像中出現的珠寶，來自香奈兒最為人所知的經典元素，包括山茶花、菱格紋、羽毛等。自香奈兒女士配戴羽毛的照片刊登出來以後，羽毛便成為香奈兒世界中重要象徵之一，羽毛元素更於1932年香奈兒女士設計的鑽石珠寶系列中出現，延伸出全系列的PLUME de CHANEL羽毛主題珠寶作品。而雌雄同株且模稜曖昧的山茶花，圓潤豐滿的造型，則在全系列的CAMÉLIA山茶花作品中呈現多彩多姿的面貌，影像中的BOUTON de CAMÉLIA長項鍊具可調節式鍊節設計，按壓花朵蕊芯便能依喜好調整長度，項鍊亦可多層次纏繞，呈現多元配戴方式，傳遞香奈兒女士在創作珠寶時所渴望賦予女性的自由精神。

不論是誕生於2015年的高級珠寶COCO CRUSH系列，或是CODE COCO腕表，則都巧妙延伸了香奈兒經典2.55包的元素。COCO CRUSH以包包上的Matelassé菱格紋圖騰為靈感，精緻的金雕裝飾更注入了香奈兒女士最鍾愛的寶石－鑽石，及品牌獨創18K Beige米色金，為日常配搭注入豐富樣貌。CODE COCO腕表除了在手柔軟福貼的金屬手鐲上裝飾菱格紋，腕表表面中心的扣環一扭即可關上的巧妙設計，更是直接脫胎自2.55皮包鎖扣。

今年推出可自行拆換表帶設計的全新BOY∙FRIEND腕表，以及香奈兒所推出的第一款腕表Première，則是將No.5香水瓶蓋與芳登廣場（Place Vendôme）的八角幾何美學融入表殼造型。今年歡慶20週年的香奈兒J12腕表，則以雋永無比的經典黑白色調，成為始終引人入勝的夢想之作。

BOUTON de CAMÉLIA可轉換式長項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，131萬5,000元。圖／香奈兒提供
BOUTON de CAMÉLIA可轉換式長項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，131萬5,000元。圖／香奈兒提供
J12 38毫米自動腕表，黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12 38毫米自動腕表，黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
BOUTON de CAMÉLIA指間戒，18K白金鑲嵌鑽石，123萬7,000元。圖／香奈兒提供
BOUTON de CAMÉLIA指間戒，18K白金鑲嵌鑽石，123萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指窄版款，備有多種不同金質與鑲鑽無鑽款式可選，44,000元起。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指窄版款，備有多種不同金質與鑲鑽無鑽款式可選，44,000元起。圖／香奈兒提供

香奈兒 珠寶 腕表

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