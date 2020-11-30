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終於等到！日本環球影城「超級任天堂世界」2月24日開幕

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
超級任天堂世界將於明年2月4日正式開幕。圖／擷取自 Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團
超級任天堂世界將於明年2月4日正式開幕。圖／擷取自 Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團

受到新冠肺炎（COVID-19）而一再延期的日本環球影城「超級任天堂世界」，終於確定將於明年2月4日正式開幕，未來勢必將會成為民眾赴日旅遊時的全新重點目標。

「超級任天堂世界」是全球第一座以超級任天堂為主題的遊樂園區，以瑪利歐世界為基礎，重現庫巴城堡、桃子公主城堡等場景，還有遊戲中經典的「多層構造」，甚至還會有瑪利歐賽車等設施。玩家進入園區後，將會配戴專屬的遊戲手環，藉此在園區內挑戰不同的任務。

在「超級任天堂世界」消息曝光之後，就已經引起眾多日本玩家的熱烈討論。但是在今年2月29日時，日本環球影城因新冠肺炎疫情而關園，經過3個月的等候後，於6月8日起開始重新試營運。超級任天堂世界原訂於7月開幕，但又因疫情一延再延，從秋季改至明年春季。而根據官網公告資料顯示，超級任天堂世界將於2月4日正式開幕。

儘管受到疫情影響，目前台日旅遊之間仍有困難，但是隨著正式的開幕時間公佈後，勢必也會令旅客更加期待能重遊日本的時刻到來。

日本 新冠肺炎 疫情

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