最古老威士忌廠Bushmills 用干邑桶熟成28年威士忌

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

創立於1608年、位於北愛爾蘭安特里姆郡的布什米爾（Bushmills）愛爾蘭威士忌酒廠，是全世界最古老的合法威士忌酒廠。布什米爾日前推出以干邑桶熟成的28年威士忌（Bushmills 28 Year Old Single Malt Cognac Cask），作為「珍稀桶（The Rare Casks）系列」的第一款酒。該酒款也是該品牌創立有史以來的最高年份酒款，酒精濃度46.6％，目前僅在美國市場有售，每瓶售價500美元，約合台幣14,250元。

新酒款的原酒蒸餾於1992年，先是在波本和雪莉桶（Bourbon and Sherry Casks）中熟成了11年，經過混合之後，又在桶號為028的干邑桶（Cognac Casks）中熟成了17年，所以總共是28年的熟成。熟成之後在2020年裝瓶，美國版容量750毫升，非美國版容量700毫升，總共裝了800瓶。

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它的香氣豐富而複雜，能感受到帶有雪莉桶氣息的果乾、梨子、柑橘氣味，以及來自波本桶的杏仁、焦糖、香草香氣。入口之後風味依然豐富，有柑橘果醬、烘焙堅果和焦糖等風味；尾韻悠長且帶有木質、香草和肉桂風味。

除了美國之外，布什米爾這款28年威士忌，並不排除未來在全球其它市場上市的可能性。

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