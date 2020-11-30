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第1間離島門市！韓國「NeNe炸雞」12／13插旗金門
來自韓國的連鎖炸雞「NeNe Chicken」，即將於12月1日進駐台北車站商圈，開設在台第16間門市。店內除了持續推出多種口味的炸雞與韓食料理外，並以更優雅的設計，帶來韓式咖啡廳般的風格。為慶祝新店開幕，消費即贈商品優惠券。業者也預告，接下來將於12月13日開設「金門店」，乃是韓式連鎖炸雞首度跨足離島。
NeNe Chicken是韓國知名的連鎖炸雞店，目前在韓國有千餘家店鋪，並進駐海外多個國家。2018年11月，NeNe Chicken首度登台，目前於雙北、宜蘭、台中、高雄等地均有分店，並且提供原味、甜辣洋釀、初雪起士等多種口味的炸雞，並有辣炒年糕、拳頭飯等韓式副餐。
即將開幕的北車概念店，位於HOYII北車商場，室內空間約20坪，並設有22席座位，可提供內用、外送與外帶服務。店內也透過掛畫、植栽等元素增添時尚感，帶來不同以往的用餐氛圍。為慶祝新店開幕，12月1日起，消費並參與IG、FB活動，即贈送優惠券，憑券可享加贈薯條、炸年糕、飲料或免費升等等不同優惠，現省40～70元。
針對即將到來的聖誕節與跨年，NeNe Chicken也推出聖誕跨年套餐，12月期間，凡購買629元的「半半炸雞」或960元的「半半半炸雞」，即可享套餐優惠。原價139元的「NENE炸薯條＋NENE炸年糕」，或是原價149元的「韓式拳頭飯＋NENE炸年糕」，加購優惠均為99元，現省40～50元。
繼北車店開幕後，NeNe Chicken將於12月13日開設「金門店」，並於12月25日開設南港店，累積將達18間門市。業者透露，金門店將是NeNe Chicken首度開設的台灣離島店，也是韓國連鎖炸雞業者首度插旗離島，店內也將會推出金門限定的特殊包裝盒。
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