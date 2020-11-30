台北101明年加價101元可登101樓 12月起限時一個月免費

台北101觀景台持續深耕國人家庭族群，不斷精進觀景台場域價值與體驗，台北101觀景台將於2021年推出「101個上觀景台的理由」，原票價多加101元，就可轉乘專屬電梯，按下全台唯一的三位數「101」電梯按鍵，一遊過往只有國家元首或VVIP，或需花費高額費用才能到達的101樓空間。在此之前，12/1至12/31特別推出限時免費體驗，國人「免加價」即可登上101樓參觀。

除了國家元首或貴賓，能前往101樓以及戶外空間需購買「Skyline天際線460」方案，平日兩人同行需付費3千元，周六、日單人價2,700元，價格讓不少人卻步。但明年元旦起一整年，台北101觀景台推出原票價多加101元就可抵達神秘的101樓空間，在此之前，今年12/1至12/31特別推出全新活動限時試營運，國人「免加價」即可登上101樓。

除了可抵達101樓外，明年起可另加價999元即可升等前往101樓戶外展望台「Skyline天際線460」，全程由專業導覽員解說，高空俯瞰台北感受壯闊視野。換算下來，明年國人登台北觀景台優惠票價為：國人票價300元，加價101元可登101樓，若再加價999元可由101樓感受skyline天際線460，花費共1,400元就可登海拔460m戶外觀景台，360度鳥瞰台北市景，比現有方案優惠。