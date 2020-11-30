雪莉、波本完整融合 麥卡倫Classic Cut 2020 問世

麥卡倫年度限量酒款Classic Cut 2020 正式問世，這是Classic Cut系列自2017年發表以來的第四個酒款，也是過去一向走雪莉桶風味的Classic Cut系列，首度加入波本桶元素，調入來自波本桶熟成的酒液。Classic Cut 2020 每瓶容量700毫升，酒精濃度55％，目前在台售價未定。

負責Classic Cut 2020的麥卡倫女性調酒師Polly Logan表示：「麥卡倫Classic Cut 2020，充分展現了來自麥卡倫波本桶的迷人魅力。」

Classic Cut 2020是雪莉桶與波本桶的完整融合 ，酒色呈現猶如在陽光下的稻草金色澤酒體，洋溢著香草、甜橙與百里香的香氣，口感充滿生薑、香草、蜂蜜及木質調氣息，餘韻甘甜香純。

在2017年首度發行的麥卡倫Classic Cut系列，是為了讓味蕾直接領受麥卡倫經典風味、保留珍貴的時光元素而誕生，希望讓讓頂尖木桶得以發揮出最佳水準。

為了該系列的發行，麥卡倫橡木桶大師Stuart MacPherson，親自負責西班牙赫雷斯Oloroso雪莉酒潤桶工序，監督特地為潤桶釀造的雪莉酒品質，將美國白橡木桶、歐洲紅橡木桶潤製出最佳的品質、自然的酒色、獨特的香氣與風味，以造就獨一無二的麥卡倫DNA。

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