最獨特的優雅紳士！HUBLOT X BERLUTI聯名冰棕皮革腕表

巴黎鞋履世家Berluti以精湛的手工皮革工藝，成為全球優雅紳士的最愛。此次再度與瑞士高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）合作，融合雙方最著名的UNICO機芯與經典Venezia皮革，於2020年推出Big Bang Unico冰棕腕表，以精緻手工皮革打造腕表，搭載卓越功能的飛返計時碼表，是兩大名牌4年來首次以Big Bang Unico系列推出的聯名表款，為當代紳士的運動風表款重新定義優雅。

以「融合的藝術」聞名的宇舶表，向來追求獨特、不斷創新。憑藉製表團隊在材質運用領域的深厚造詣，以及與Berluti合作累積的豐富經驗，將Berluti著名的冰棕色皮革成功運用於 Big Bang Unico 腕表的表盤上。Berluti創意總監Kris Van Assche表示：這樣獨特的冰棕色澤，是以Berluti原本運用於鞋履和皮革製品的Patina古法染色技藝所製作的。腕表以黃銅底座將皮革密封於兩塊藍寶石鏡面之間，保留UNICO機芯齒輪的獨特機械美感，以及天然皮革歷久不衰的自然之美，表圈則首次採用厚度僅一毫米的皮革，透過特殊技術飾於黑色陶瓷上，優雅的冰棕色皮革如表帶般，隨著時光的變遷，呈現雋永而獨一無二的迷人色調。