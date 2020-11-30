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最獨特的優雅紳士！HUBLOT X BERLUTI聯名冰棕皮革腕表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，81萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，81萬5,000元。圖／宇舶表提供

巴黎鞋履世家Berluti以精湛的手工皮革工藝，成為全球優雅紳士的最愛。此次再度與瑞士高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）合作，融合雙方最著名的UNICO機芯與經典Venezia皮革，於2020年推出Big Bang Unico冰棕腕表，以精緻手工皮革打造腕表，搭載卓越功能的飛返計時碼表，是兩大名牌4年來首次以Big Bang Unico系列推出的聯名表款，為當代紳士的運動風表款重新定義優雅。

以「融合的藝術」聞名的宇舶表，向來追求獨特、不斷創新。憑藉製表團隊在材質運用領域的深厚造詣，以及與Berluti合作累積的豐富經驗，將Berluti著名的冰棕色皮革成功運用於 Big Bang Unico 腕表的表盤上。Berluti創意總監Kris Van Assche表示：這樣獨特的冰棕色澤，是以Berluti原本運用於鞋履和皮革製品的Patina古法染色技藝所製作的。腕表以黃銅底座將皮革密封於兩塊藍寶石鏡面之間，保留UNICO機芯齒輪的獨特機械美感，以及天然皮革歷久不衰的自然之美，表圈則首次採用厚度僅一毫米的皮革，透過特殊技術飾於黑色陶瓷上，優雅的冰棕色皮革如表帶般，隨著時光的變遷，呈現雋永而獨一無二的迷人色調。

直徑45毫米的Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，搭載宇舶著名UNICO自製飛返計時機芯，提供72小時動力存儲。表款另配有兩個品牌署名的精美表盒、Berluti傳統鞋拔，以及宇舶表特製旅行用皮革表盒。

HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，81萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，81萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表，表圈與表盤運用Berluti經典的冰棕色皮革。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表，表圈與表盤運用Berluti經典的冰棕色皮革。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，配Berluti Venezia皮革內襯黑色天然橡膠表帶，另可選配黑陶瓷鍊帶，81萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，配Berluti Venezia皮革內襯黑色天然橡膠表帶，另可選配黑陶瓷鍊帶，81萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，81萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，81萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，81萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，81萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，配有兩個品牌署名的精美表盒、Berluti傳統鞋拔，以及宇舶表特製旅行用皮革表盒。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，配有兩個品牌署名的精美表盒、Berluti傳統鞋拔，以及宇舶表特製旅行用皮革表盒。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，81萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表全球限量100枚，81萬5,000元。圖／宇舶表提供

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