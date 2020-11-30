美福乾式熟成牛排館慶8週年 點28盎司以上牛排送羊排

擁有全台唯一專業乾式熟成室的美福乾式熟成牛排館，開幕滿八週年，乾式熟成室也正式啟用滿一週年；過往一整年所銷售的乾式熟成肉品，較以往成長三成以上。為回饋消費者，12月1日起凡點用55天美國頂級乾式熟成牛排（含）28盎司以上（5,180元+10%起），即贈送「21天乾式熟成櫻桃鴨胸（價值1,500元+10%）」或「21天乾式熟成紐西蘭羊排（價值1,580元+10%）」乙份，讓消費者一次享受頂級熟成美味。

此外，12月1日起也全新推出「21天乾式熟成紐西蘭羊排（1,580元+10%）」，特別選用來自紐西蘭放牧的小春羊帶骨里肌部位，肉質細緻無羊膻味之特性，最適合以乾式熟成技法使其香氣倍感濃厚，也完整了乾式熟成牛鴨豬羊為「乾式熟成肉品四重奏」。

主廚陳重光表示：「雖然我們完成在餐廳內打造全台唯一專業乾式熟成室的創舉，但在乾式熟成上還是要持續精進。」

乾式熟成是一種儲存牛肉的方式，在沒有真空包裝的情形之下，利用恆溫與恆濕的控制儲放於熟成室內，讓牛肉本身的天然酵素與微生物的作用之下，進行所謂的乾式熟成，來增加牛肉的風味、嫩度和多汁性。

在乾式熟成過程中，約在第21天會開始散發風味，隨著天數越長，風味便越濃郁，就好比紅酒般越沉越香，也越有層次，是至今乾式熟成一直深受牛排狂熱者喜愛的原因。

在配菜方面，陳重光主廚以「精彩的配角是完美襯托主角」為架構，以秋冬季節食材與豐饒海鮮入菜，設計一系列前菜與甜點，最適合與乾式熟成肉品搭配，成為這季菜色起承轉合的重要環節。

「羽衣甘藍牛蒡沙拉襯松子（480元+10%）」特選有機的羽衣甘藍葉，加入了秋日大地獻禮松子、牛蒡與南瓜絲增加厚度與咀嚼感，醬汁加入檸檬元素，清香解膩。

秋冬正是海鮮豐盛之際，融入秋季清香的柚子氣息，藉由昆布提升海味鮮香的「柚香薄片生黃鰭鮪魚襯海菜（480元+10%）」入口透亮清甜爽口伶俐。