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意圖讓人想吃拐杖糖、彩色棒棒糖 秋冬條紋衣可愛俏皮
條紋元素是很多人偏好的設計細節，百搭不過時又具備很搶眼的裝飾性，非常討喜。法國品牌agnès b.今年秋冬推出「danger stripe」女裝系列，重現首次誕生於2003年的紅白對比色協調紋，而Paul Smith和副牌PS by PAUL SMITH秋冬也有許多使用了品牌經典彩色條紋裝飾的新商品，熱鬧繽紛。
起源於2003年的「danger stripe」紅白對比色斜條紋，之後就成為agnès b.服飾系列常使用的元素之一，紅白配色常可見於歐洲需要示警的交通場域，像是圍柵、道路三角錐、行人穿越區、停車柱等，Agnès女士把它轉化成為設計元素，也可視為在今年這個時時倡導保持「社交距離」的特殊情境中，對於全球當前情勢釋出關懷。全系列商品包含圓領棉衫、立領夾克、直筒裙、束口褲、短筒襪、毛帽等，紅白條紋點綴於黑色服裝側邊，也帶來像是耶誕節的枴杖糖同樣的可愛俏皮氛圍。
而「彩色條紋」向來就是品牌最廣為人知的識別特徵之一的Paul Smith，秋冬依然帶來嶄新的彩條設計新品。像是女裝的彩條襪子、男裝彩條襯衫，以及PS by PAUL SMITH的彩條愛心T恤、針織衫和百褶長裙等等，有些搭配扭曲的彩條，也讓人聯想起巨大的彩色棒棒糖，繽紛有趣。
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