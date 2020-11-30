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意圖讓人想吃拐杖糖、彩色棒棒糖 秋冬條紋衣可愛俏皮

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
danger stripe圓領棉衫，7,280元。圖／agnès b.提供
danger stripe圓領棉衫，7,280元。圖／agnès b.提供

條紋元素是很多人偏好的設計細節，百搭不過時又具備很搶眼的裝飾性，非常討喜。法國品牌agnès b.今年秋冬推出「danger stripe」女裝系列，重現首次誕生於2003年的紅白對比色協調紋，而Paul Smith和副牌PS by PAUL SMITH秋冬也有許多使用了品牌經典彩色條紋裝飾的新商品，熱鬧繽紛。

起源於2003年的「danger stripe」紅白對比色斜條紋，之後就成為agnès b.服飾系列常使用的元素之一，紅白配色常可見於歐洲需要示警的交通場域，像是圍柵、道路三角錐、行人穿越區、停車柱等，Agnès女士把它轉化成為設計元素，也可視為在今年這個時時倡導保持「社交距離」的特殊情境中，對於全球當前情勢釋出關懷。全系列商品包含圓領棉衫、立領夾克、直筒裙、束口褲、短筒襪、毛帽等，紅白條紋點綴於黑色服裝側邊，也帶來像是耶誕節的枴杖糖同樣的可愛俏皮氛圍。

而「彩色條紋」向來就是品牌最廣為人知的識別特徵之一的Paul Smith，秋冬依然帶來嶄新的彩條設計新品。像是女裝的彩條襪子、男裝彩條襯衫，以及PS by PAUL SMITH的彩條愛心T恤、針織衫和百褶長裙等等，有些搭配扭曲的彩條，也讓人聯想起巨大的彩色棒棒糖，繽紛有趣。

男裝襯衫，12,500元。圖／Paul Smith提供
男裝襯衫，12,500元。圖／Paul Smith提供
danger stripe夾克，9,980元。圖／agnès b.提供
danger stripe夾克，9,980元。圖／agnès b.提供
彩條襪子，1,300元。圖／Paul Smith提供
彩條襪子，1,300元。圖／Paul Smith提供
彩條長裙，23,500元。圖／Paul Smith提供
彩條長裙，23,500元。圖／Paul Smith提供
「danger stripe」女裝系列。圖／agnès b.提供
「danger stripe」女裝系列。圖／agnès b.提供
「danger stripe」女裝系列，紅白條紋點綴於黑色服裝側邊，讓人聯想起耶誕節枴杖糖。圖／agnès b.提供
「danger stripe」女裝系列，紅白條紋點綴於黑色服裝側邊，讓人聯想起耶誕節枴杖糖。圖／agnès b.提供
danger stripe短襪，1,480元。圖／agnès b.提供
danger stripe短襪，1,480元。圖／agnès b.提供
彩條針織外套，11,300元。圖／Paul Smith提供
彩條針織外套，11,300元。圖／Paul Smith提供
條紋元素是很多人偏好的設計細節，百搭不過時又具備很搶眼的裝飾性，非常討喜。圖／agnès b.、Paul Smith提供
條紋元素是很多人偏好的設計細節，百搭不過時又具備很搶眼的裝飾性，非常討喜。圖／agnès b.、Paul Smith提供
彩條襪子，1,300元。圖／Paul Smith提供
彩條襪子，1,300元。圖／Paul Smith提供

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