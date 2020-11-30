「竹北遠百」可打破新竹精品沙漠？總座徐雪芳如此解讀

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
竹北遠百預計在明年第三季開出。圖／新竹縣政府提供
竹北遠百預計在明年第三季開出。圖／新竹縣政府提供

今年即將進入尾聲，遠東百貨目前尚有板橋中山、寶慶、台南、花蓮店仍在進行周年慶，估計今年11家既有店（不含A13）周年慶可達約5%成長，加上今年有A13加入，預計全年營業額將有1成成長。遠百總經理徐雪芳談到「明年遠百重心在竹北」，竹北首家大型商場「竹北遠百」預計明年第三季開幕，竹北遠百商場樓地板面積為2.6萬坪、為8層高商場，為遠百第家13店、規模第3大店。

遠東集團百貨零售事業在新竹獨霸，除了目前的遠東巨城購物中心、新竹大遠百唯二選擇外，明年第三季將再迎來竹北遠百。竹北遠百為遠百與新竹縣政府的BOT案，緊鄰竹科、商場規模僅次於遠百旗下的台中大遠百、板橋大遠百，整體建築與內部空間融入客家文化特色，呈現客家山城圓樓的建築意象。徐雪芳透露，竹北店希望可以接觸到桃竹苗甚至彰化的客人，加上緊鄰新竹科學園區，以及有高速公路南來北往來客的優勢，和A13一樣，同樣主打數位型商場。她指出，竹北店設有大型多功能展演廳，可針對婚宴、會議需求使用，至於其他特色則先保留，請大家拭目以待。

新竹的百貨商場目前尚缺國際精品版圖，竹北遠百是否會有精品創造差異化？徐雪芳回應「會有名品啦」，她談到新竹在精品招商的困境，她曾向國際精品海外高層介紹新竹是所得高、消費力高、出生率也高的城市，但他們對台灣市場通常只認識台北、台中、高雄這三大據點，加上疫情關係，國外精品高層無法前來台灣考察，這是新竹地區目前國際精品尚缺乏的困境。

談到信義A13開幕將滿周年，徐雪芳坦言「還不能算很滿意」，包括受疫情影響來客較少，服務人員相關經驗還可以再進步。遠百A13插旗信義區有無感到強烈競爭？徐雪芳指出，以前遠百在其他城市都是拚折扣，但信義區各百貨都有特色、商品有區隔，不需打折扣戰。她也說A13精品還有還有調整空間，但因為疫情，這一兩年要調整應該有點困難。

今年不出國商機在第三季、第四季發威，尤其以出國必買的精品、化妝品最好，通常化妝品齊全、有國際精品的百貨大店周年慶買氣就好，以遠百來說，台中大遠百表現最強勁有兩位數成長，台中大遠百加板橋大遠百周年慶合攻50億，占整體周年慶4成。

徐雪芳看明年市場景氣，她認為台灣疫情受到控制，疫苗即將問世，加上遠百還有竹北店最晚在明年第三季季底開出，仍審慎樂觀以待。

遠東百貨總經理徐雪芳指出，「明年遠百重心在竹北」，預計明年第三季開出。記者江佩君／攝影
遠東百貨總經理徐雪芳指出，「明年遠百重心在竹北」，預計明年第三季開出。記者江佩君／攝影

新竹 周年慶 疫情

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