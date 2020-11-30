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誰能比狗狗更可愛？TOD'S耶誕假期廣告融化你心
還記得TOD'S 2018秋冬大秀上，模特兒們抱著狗狗出場的畫面嗎？今年耶誕，TOD'S推出「A PAWFECT HOLIDAY」企劃形象廣告，再度找來可愛的狗狗們合作，這次乾脆讓他們當主角，在充滿派對氣氛的裝飾品、禮物盒和TOD'S耶誕推薦單品圍繞下，傳遞出狗狗們所象徵的「真正友情」。
在這次的「A PAWFECT HOLIDAY」企劃廣告中，可以看到多款TOD'S耶誕推薦單品，像是本季的重點包之一的Signature包，用縫線製造出具蓬鬆度的菱格壓紋非常典雅復古，而另一款人氣新包款T Timeless，也具備了翻蓋包簡約俐落的優雅外型。
鞋款方面，秋冬全新的Kate鍊帶女鞋用金屬串鍊的概念裝釋出奢華中性風，無論是搭配經典豆豆鞋、皮底鞋、厚底鞋或是高跟鞋型，都非常搶眼霸氣。男士膠底樂福鞋及短靴以厚底外型和精緻縫線邊飾增添細節魅力，同時還可以修飾身形，Cassetta復古休閒鞋則是以流暢鞋型打造百搭率性look。
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