黑五買不夠？好市多「Cyber Monday」線上續推優惠 滿萬再折800元

好市多黑色購物週剛落幕，「Cyber Monday」線上購物繼續接棒！即日起至12月2日於官網推出更多限量優惠，11月30日當天結帳輸入優惠券代碼，滿萬再折800元，不管是上週沒空去買還是買不夠，都別再錯過這次優惠機會。

好市多「Cyber Monday」檔期再推出多款優惠商品，品項包括3C & 生活家電、休閒遊憩、品味生活、服飾配件、美容保健、食品飲料、玩具童書等，部分商品延續黑色購物週折扣幅度，也有黑五未出現、「Cyber Monday」折扣更甜的新商品，不過優惠品項大多是「網路限定」，讓大家在家動動手指也能買。

新推出的優惠包含Philips 65吋4K LED智慧型顯示器含視訊盒+單件式環繞音響，原價32,499元，活動現折5,500元，26,999元就能入手；Blueair Classic 405空氣清淨機，原價23,099元，現折3,500元；國旅、露營正夯，Excellence X車頂行李箱原價38,349元，現折6,000元。在家工作一定要有張好椅子的Sidiz T50 Air辦公椅，原價11,999元，現折1,200元。