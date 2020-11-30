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黑五買不夠？好市多「Cyber Monday」線上續推優惠 滿萬再折800元

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
好市多再推「Cyber Monday」活動，11月30日當天結帳輸入優惠券代碼，滿萬再折800元。圖／摘自好市多官網
好市多再推「Cyber Monday」活動，11月30日當天結帳輸入優惠券代碼，滿萬再折800元。圖／摘自好市多官網

好市多黑色購物週剛落幕，「Cyber Monday」線上購物繼續接棒！即日起至12月2日於官網推出更多限量優惠，11月30日當天結帳輸入優惠券代碼，滿萬再折800元，不管是上週沒空去買還是買不夠，都別再錯過這次優惠機會。

好市多「Cyber Monday」檔期再推出多款優惠商品，品項包括3C & 生活家電、休閒遊憩、品味生活、服飾配件、美容保健、食品飲料、玩具童書等，部分商品延續黑色購物週折扣幅度，也有黑五未出現、「Cyber Monday」折扣更甜的新商品，不過優惠品項大多是「網路限定」，讓大家在家動動手指也能買。

新推出的優惠包含Philips 65吋4K LED智慧型顯示器含視訊盒+單件式環繞音響，原價32,499元，活動現折5,500元，26,999元就能入手；Blueair Classic 405空氣清淨機，原價23,099元，現折3,500元；國旅、露營正夯，Excellence X車頂行李箱原價38,349元，現折6,000元。在家工作一定要有張好椅子的Sidiz T50 Air辦公椅，原價11,999元，現折1,200元。

另外還有新出現的莉婕泡沫染髮劑3入原價689元，折扣140元還有多色可選；18K金雙色圓型耳環、項鍊整組買下來現省3,166元，以及會員好評推薦的科克蘭冷凍養殖帶尾特大生蝦仁8包原價4,099元，箱購現折400元，都是難得出現的超殺折扣，吸引會員們再上網狂買一波。

Excellence X車頂行李箱原價38,349元，現折6,000元。圖／摘自好市多官網
Excellence X車頂行李箱原價38,349元，現折6,000元。圖／摘自好市多官網
Philips 65吋4K LED智慧型顯示器含視訊盒+單件式環繞音響，原價32,499元，活動現折5,500元，26,999元就能入手。圖／摘自好市多官網
Philips 65吋4K LED智慧型顯示器含視訊盒+單件式環繞音響，原價32,499元，活動現折5,500元，26,999元就能入手。圖／摘自好市多官網
Sidiz T50 Air辦公椅，原價11,999元，現折1,200元。圖／摘自好市多官網
Sidiz T50 Air辦公椅，原價11,999元，現折1,200元。圖／摘自好市多官網
科克蘭冷凍養殖帶尾特大生蝦仁8包原價4,099元，箱購現折400元。圖／摘自好市多官網
科克蘭冷凍養殖帶尾特大生蝦仁8包原價4,099元，箱購現折400元。圖／摘自好市多官網
黑五狂賣的Bburago 1:43模型小車9入組，原價779元，現折300元大人小孩都開心。圖／摘自好市多官網
黑五狂賣的Bburago 1:43模型小車9入組，原價779元，現折300元大人小孩都開心。圖／摘自好市多官網
Blueair Classic 405空氣清淨機，原價23,099元，現折3,500元。圖／摘自好市多官網
Blueair Classic 405空氣清淨機，原價23,099元，現折3,500元。圖／摘自好市多官網
18K金雙色圓型耳環、項鍊整組買下來現省3,166元。圖／摘自好市多官網
18K金雙色圓型耳環、項鍊整組買下來現省3,166元。圖／摘自好市多官網
莉婕泡沫染髮劑3入原價689元，折扣140元還有多色可選。圖／摘自好市多官網
莉婕泡沫染髮劑3入原價689元，折扣140元還有多色可選。圖／摘自好市多官網

好市多 在家工作

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