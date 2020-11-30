老鷹、花豹華麗登場！ 蕭邦2020年紅地毯幻化大自然

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）自1998年以來，長期擔任坎城電影節的官方合作夥伴，每年均推出名為紅地毯（Red Carpet）的高級珠寶系列作品。十分熱愛大自然的蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）今年選擇以「大自然」為2020年紅地毯高級珠寶系列的主題，73件華美作品中，首批作品日前曝光，為珠寶打造的迷人自然世界揭開序幕。

自第60屆坎城國際電影節以來，蕭邦高級珠寶工作坊每年都會按照當年度電影節的屆數，推出一系列數量同當年度電影節屆數的紅地毯系列高級珠寶作品。這系列專為國際電影節的紅地毯上眾名人增添華麗風采的珠寶創作，均來自蕭邦日內瓦的珠寶工作坊，是瑞士最大規模的高級珠寶工作坊：從珠寶雕塑師、寶石工匠、寶石鑲嵌師、打磨師，從簡單的線條到大體積的作品、金工到珍貴的寶石，共傳承逾30項不同的專門技藝。

身為蕭邦的創意靈魂人物和「通往可持發展奢侈產業之旅」計劃（Voyage vers un Luxe Durable）的倡導者，蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾預計發表73款刻畫大自然之美的瑰麗珠寶創作，靈感源自於品牌著名的動物世界系列（Animal World）。在2010年時，蕭邦歡慶品牌創立150週年，卡羅琳舍費爾便策劃了一系列以各式各樣動物為主題設計的動物世界系列珠寶，耗時多年、共創作出150件靈動活潑的高級珠寶作品。