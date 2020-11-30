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老鷹、花豹華麗登場！ 蕭邦2020年紅地毯幻化大自然

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦紅地毯系列珠寶，獲公平採礦認證之18K黃金鑲嵌白鑽、彩鑽、黑色蛋白石，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列珠寶，獲公平採礦認證之18K黃金鑲嵌白鑽、彩鑽、黑色蛋白石，價格未定。圖／蕭邦提供

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）自1998年以來，長期擔任坎城電影節的官方合作夥伴，每年均推出名為紅地毯（Red Carpet）的高級珠寶系列作品。十分熱愛大自然的蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）今年選擇以「大自然」為2020年紅地毯高級珠寶系列的主題，73件華美作品中，首批作品日前曝光，為珠寶打造的迷人自然世界揭開序幕。

自第60屆坎城國際電影節以來，蕭邦高級珠寶工作坊每年都會按照當年度電影節的屆數，推出一系列數量同當年度電影節屆數的紅地毯系列高級珠寶作品。這系列專為國際電影節的紅地毯上眾名人增添華麗風采的珠寶創作，均來自蕭邦日內瓦的珠寶工作坊，是瑞士最大規模的高級珠寶工作坊：從珠寶雕塑師、寶石工匠、寶石鑲嵌師、打磨師，從簡單的線條到大體積的作品、金工到珍貴的寶石，共傳承逾30項不同的專門技藝。

身為蕭邦的創意靈魂人物和「通往可持發展奢侈產業之旅」計劃（Voyage vers un Luxe Durable）的倡導者，蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾預計發表73款刻畫大自然之美的瑰麗珠寶創作，靈感源自於品牌著名的動物世界系列（Animal World）。在2010年時，蕭邦歡慶品牌創立150週年，卡羅琳舍費爾便策劃了一系列以各式各樣動物為主題設計的動物世界系列珠寶，耗時多年、共創作出150件靈動活潑的高級珠寶作品。

憑藉品牌工匠大師的精湛工藝和巧妙設計，2020年紅地毯高級珠寶系列亦遵循動物世界系列藝術創作之巧思，呈獻包括項鍊、戒指、耳環及手鐲等各式造型迥異、主題包羅萬象的作品，其上所鑲嵌的珍貴寶石切割成動植物造型，風格獨特、栩栩如生：例如呼應品牌近年來鐘表新作Alpine Eagle的飛鷹項鍊，描繪老鷹展翅的激昂姿態，錦鯉項鍊則以精彩的珠寶鑲嵌工藝勾勒出兩尾錦鯉悠遊的身形，一款綴滿盛開花朵的項鍊將春天的斑斕穿在身上，展現品牌精湛的工藝。

蕭邦紅地毯系列飛鷹項鍊，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌黃褐色鑽石與鑽石，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列飛鷹項鍊，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌黃褐色鑽石與鑽石，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列珠寶，獲公平採礦認證之18K黃金鑲嵌白鑽、彩鑽、黑色蛋白石，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列珠寶，獲公平採礦認證之18K黃金鑲嵌白鑽、彩鑽、黑色蛋白石，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列鸚鵡項鍊，獲公平採礦認證之18K黃金與鈦金鑲嵌黑蛋白石、紅寶石、彩鑽、鑽石、粉色剛玉，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列鸚鵡項鍊，獲公平採礦認證之18K黃金與鈦金鑲嵌黑蛋白石、紅寶石、彩鑽、鑽石、粉色剛玉，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列項鍊，鉑金與鈦金鑲嵌綠柱石、帕拉伊巴碧璽、彩色碧璽、鑽石，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列項鍊，鉑金與鈦金鑲嵌綠柱石、帕拉伊巴碧璽、彩色碧璽、鑽石，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列項鍊，獲公平採礦認證之18K白金與鈦金鑲嵌碧璽、粉色剛玉、沙弗莱石、祖母綠、月光石、鑽石，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列項鍊，獲公平採礦認證之18K白金與鈦金鑲嵌碧璽、粉色剛玉、沙弗莱石、祖母綠、月光石、鑽石，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列鸚鵡項鍊，獲公平採礦認證之18K黃金與鈦金鑲嵌黑蛋白石、紅寶石、彩鑽、鑽石、粉色剛玉，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列鸚鵡項鍊，獲公平採礦認證之18K黃金與鈦金鑲嵌黑蛋白石、紅寶石、彩鑽、鑽石、粉色剛玉，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列錦鯉項鍊，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌紅寶石、彩色剛玉、海藍寶石、鑽石，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列錦鯉項鍊，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌紅寶石、彩色剛玉、海藍寶石、鑽石，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦發表以大自然為主題的2020紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦發表以大自然為主題的2020紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列項鍊耳環，獲公平採礦認證之18K白金與鈦金鑲嵌、黑蛋白石、托帕石、碧璽、彩色剛玉、沙弗莱石、鑽石、祖母綠，價格未定。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列項鍊耳環，獲公平採礦認證之18K白金與鈦金鑲嵌、黑蛋白石、托帕石、碧璽、彩色剛玉、沙弗莱石、鑽石、祖母綠，價格未定。圖／蕭邦提供

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