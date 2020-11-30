零食控注意！家樂福聯手4品牌推獨家組 小熊餅背包超萌

任何物件放大、縮小都會可愛度暴增，零食也不例外！家樂福聯手4大零食品牌推出獨家活動，將經典的樂天小熊、可樂果、浪味仙、旺仔小饅頭都變成可愛的包包、療癒小物，超適合耶誕派對同樂、當成趣味交換禮物，讓人吃在嘴裡、背在身上，還能療癒在心裡。

超Q的樂天小熊餅造型包組，內含小熊餅巧克力、草莓口味共7小包，還附上超吸睛仿盒裝造型的樂天小熊圓筒斜背包，建議售價199元，限量6,000組。另外，可樂果歡樂驚喜包則內含可樂果原味57克共5包、奶焗香蔥15克2包，再附上可樂果50週年限定款收納後背包，仿真造型還可收納攜帶超方便，建議售價329元，限量10,000組。