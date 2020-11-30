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零食控注意！家樂福聯手4品牌推獨家組 小熊餅背包超萌

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
超吸睛仿盒裝造型的樂天小熊圓筒斜背包，小熊餅粉絲必收藏。圖／家樂福提供
超吸睛仿盒裝造型的樂天小熊圓筒斜背包，小熊餅粉絲必收藏。圖／家樂福提供

任何物件放大、縮小都會可愛度暴增，零食也不例外！家樂福聯手4大零食品牌推出獨家活動，將經典的樂天小熊、可樂果、浪味仙、旺仔小饅頭都變成可愛的包包、療癒小物，超適合耶誕派對同樂、當成趣味交換禮物，讓人吃在嘴裡、背在身上，還能療癒在心裡。

超Q的樂天小熊餅造型包組，內含小熊餅巧克力、草莓口味共7小包，還附上超吸睛仿盒裝造型的樂天小熊圓筒斜背包，建議售價199元，限量6,000組。另外，可樂果歡樂驚喜包則內含可樂果原味57克共5包、奶焗香蔥15克2包，再附上可樂果50週年限定款收納後背包，仿真造型還可收納攜帶超方便，建議售價329元，限量10,000組。

還有浪味仙PARTYGO歡聚包，內含田園蔬菜20克4包、小饅頭原味105克2包、小小酥輕辣30克4包、香米餅24克2包，還有超經典浪味仙帆布袋內容超澎湃，建議售價299元，限量9,000組。而歡巨大禮包Super BIG大饅頭，則除了內含浪味仙田園蔬菜20克2包、旺仔小饅頭乳酸多口味105克1包、雪月小雪餅75克1包、無聊派仙貝酥35克1包、旺旺小小酥-香蔥雞汁30克1包之外，還內附贈獨家限量比臉大的「旺仔大饅頭」，建議售價349元，限量9,000組。各款皆本週起陸續到貨上架，數量有限、售完為止。

浪味仙PARTYGO歡聚包，建議售價299元，限量9,000組。圖／家樂福提供
浪味仙PARTYGO歡聚包，建議售價299元，限量9,000組。圖／家樂福提供
可樂果歡樂驚喜包，建議售價329元，限量10,000組。圖／家樂福提供
可樂果歡樂驚喜包，建議售價329元，限量10,000組。圖／家樂福提供
歡巨大禮包Super BIG大饅頭，建議售價349元，限量9,000組。圖／家樂福提供
歡巨大禮包Super BIG大饅頭，建議售價349元，限量9,000組。圖／家樂福提供
可樂果歡樂驚喜包內附可樂果50週年限定款收納後背包，仿真造型還可收納攜帶超方便。圖／家樂福提供
可樂果歡樂驚喜包內附可樂果50週年限定款收納後背包，仿真造型還可收納攜帶超方便。圖／家樂福提供
樂天小熊餅造型包組，建議售價199元，限量6,000組。圖／家樂福提供
樂天小熊餅造型包組，建議售價199元，限量6,000組。圖／家樂福提供

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