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全新I Love Pets系列上市 Balenciaga邀大家關懷毛小孩

聯合報 / 記者吳曉涵台北即時報導
I Love Pets貓咪T恤，19,500元。圖／Balenciaga提供
I Love Pets貓咪T恤，19,500元。圖／Balenciaga提供

喜歡毛小孩的時尚迷今年有好多相關的設計產品可以選擇，之前Valentino才推出Pet鉚釘萌寵系列，近日Balenciaga也打造了I Love Pets膠囊系列，透過服飾賣萌的同時，也邀請大家一起關懷動物權益。

這次I Love Pets膠囊系列產品包括男女裝T恤、連帽衫、包款和配飾，其中不少成衣、手提包、耳環、墜飾上還印有Balenciaga員工所餵養獲救寵物的照片，並搭配I Love Cats、I Love Dogs、Meow和Woof Woof等逗趣字樣，而這些商品上還印有一組電話號碼，提供民眾諮詢Balenciaga給予收養寵物的建議。此外，這系列大多數產品上更能找到一個網址，透過此網址會連結到一個充滿復古風的I Love Pets膠囊系列專屬網頁，喚起人們對被遺棄動物困境的關注，也提供豐富的收養資訊參考。

Balenciaga I Love Pets膠囊系列目前已上市，系列的10%收益將捐贈給法國最著名的動物保護慈善機構La SPA。

I Love Pets膠囊系列專屬網頁充滿復古風。圖／Balenciaga提供
I Love Pets膠囊系列專屬網頁充滿復古風。圖／Balenciaga提供
I Love Pets項鍊，29,700元。圖／摘自官網
I Love Pets項鍊，29,700元。圖／摘自官網
I Love Pets貓咪T恤，19,500元。圖／Balenciaga提供
I Love Pets貓咪T恤，19,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga推出I Love Pets系列商品。圖／摘自官網
Balenciaga推出I Love Pets系列商品。圖／摘自官網
衣服背後還印有Meow或Woof Woof等逗趣字樣。圖／摘自官網
衣服背後還印有Meow或Woof Woof等逗趣字樣。圖／摘自官網
I Love Pets狗狗T恤，19,500元。圖／Balenciaga提供
I Love Pets狗狗T恤，19,500元。圖／Balenciaga提供
衣服背後還印有Meow或Woof Woof等逗趣字樣。圖／摘自官網
衣服背後還印有Meow或Woof Woof等逗趣字樣。圖／摘自官網
I Love Pets膠囊系列專屬網頁充滿復古風。圖／Balenciaga提供
I Love Pets膠囊系列專屬網頁充滿復古風。圖／Balenciaga提供

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