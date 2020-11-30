藏壽司16款「鬼滅之刃」扭蛋登場！還有炎柱玩偶帶回家

席捲大小朋友之間、履創電影票房記錄的「鬼滅之刃」，可謂現今最紅動漫。來自日本的「藏壽司」，自12月4日起，將於全台店舖推出一系列鬼滅之刃週邊活動，共計有炭治郎、善逸、伊之助等16款期間限定扭蛋，並有限量金銀賞，其中最大獎可獲得「竈門炭治郎及煉獄杏壽郎的獨家套組Q版玩偶」。另外滿額也可獲得角色的限量文件夾。

藏壽司本次推出的鬼滅之刃扭蛋，活動時間為12月4日至1月17日，共計有6款橡膠吊飾及10款角色徽章。6款造型可愛的橡膠吊飾中，包含有炭治郎、善逸、伊之助、禰豆子，以及「炎柱」煉獄杏壽郎等角色。此外，還有機會扭到特別獎，也是煉獄杏壽郎的代表物「日輪刀之鍔」」。另外10款角色徽章則是除炎柱外的鬼殺隊八柱，以及鬼舞辻無慘、魘夢等角色。

除了扭蛋之外，藏壽司並推出限量金銀大賞。凡消費滿1,500元並登錄發票，就有機會抽中限量獎品。包括有「銀賞」鬼滅之刃電影版原創長毛巾（限量130名），以及「金賞」竈門炭治郎及煉獄杏壽郎的Ｑ版雙人造型玩偶套組（限量33名）。在12月7日起，凡單筆消費滿1,200元，並追蹤藏壽司IG，即可兌換「鬼滅之刃文件夾」，共計有炭治郎、伊之助、禰豆子、善逸等4款造型依序登場，每款限量2,300份。

除此之外，藏壽司在12月15日起，也新推出「蒜香洋蔥鮮蝦」以及「雞肉龍田揚握壽司」等2款新品，每盤均為40元。