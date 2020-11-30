美式風格服飾南下 義大世界OUTLET門市增添生力軍
義大世界購物廣場迎接新品牌進駐，強調美式休閒風格的Gap 在義大世界開設全台第三間OUTLET門市，推出一系列促銷活動。義大世界指出，Gap進駐義大世界，這裡也是南台灣首間OUTLET，全店商品8折優惠至12月3日止，許多優惠是義大世界獨享商品。
義大世界今天指出，Gap義大OUTLET門市空間廣達200多坪，購物空間一分為二，特殊店型與其他賣場不同，在寬敞空間中，設置成人服飾區，另規劃開放式的中島童裝區域，提供消費者截然不同的購物體驗。
義大OUTLET門市開幕提出多項獨家優惠，開幕首七日（11月27日至12月3日）全場商品8折，單筆消費滿999元贈送獨家限量的布萊納小熊鑰匙圈，滿2500元再送限量的聯名托特包。
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