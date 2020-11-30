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快打卡一波！全家地瓜QQ麵包超擬真 寶可夢耶誕節主題杯套必收藏

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
是地瓜還是麵包？全家「地瓜QQ麵包」超擬真造型衝擊視覺味覺。圖／全家便利商店提供
是地瓜還是麵包？全家「地瓜QQ麵包」超擬真造型衝擊視覺味覺。圖／全家便利商店提供

迎接12月，耶誕的氣氛也愈來愈濃烈，全家除了宣布推出Let's Café第5波單品「印度巴巴不丹」，更於自12月2日起限量推出超萌「寶可夢耶誕節主題杯套」，以皮卡丘、傑尼龜、胖丁、可達鴨、小火龍等7種經典角色，設計3款不同組合杯套，所有角色一同為Let's Café與私品茶換上聖誕裝扮，值得寶可夢迷統統收藏。即日起至1月3日更於台北市最具聖誕氛圍的信義區商圈台北101前打造「Let's Café星空小屋」，以透明玻璃屋外觀打造，內部充滿咖啡香氣，且擺上沙發、暖爐點燈後創造出十足的夢幻氛圍，是今年非拍不可的聖誕打卡點。

「印度巴巴不丹」選用印度巴巴不丹吉里山豆種，採中深烘焙，整體帶有李子柔和微酸及巧克力醇厚口感，尾韻更可品嚐到焙茶烘烤茶香。12月2日至12月15日Let's Café全品項第2杯7折，同步推出「印度巴巴不丹-單品濾掛（6入）」，特價189元，為咖啡愛好者絕不可錯過的特色單品咖啡。

而看好看好近期韓國系麵包大受歡迎，全家再搭上網美打卡熱潮，推出可愛、擬真又美味的「地瓜QQ麵包」，使用特製QQ粉加入麵糰，內餡選用瓜瓜園台農57號烤地瓜泥，再表面沾上紫薯粉，超擬真地瓜造型，好看又好拍。12月9日起於北區超過2,000間店舖販售，售價35元，搭配指定飲料可享49元優惠價。另外，看好國人對地瓜的喜愛，搶先於12月2日起推出「地瓜起司燒麵包」、「金黃甜薯塔」，皆使用台農地瓜製成，香甜滋味超適合冷冷天氣品嚐，購買指定甜點可享搭配單品咖啡半價優惠。

Let_s Café星辰小屋位於台北101廣場，白天晚上各有特色。圖／全家便利商店提供
Let_s Café星辰小屋位於台北101廣場，白天晚上各有特色。圖／全家便利商店提供
Let_s Café第5波單品「印度巴巴不丹」新登場，單品濾掛同步上市。圖／全家便利商店提供
Let_s Café第5波單品「印度巴巴不丹」新登場，單品濾掛同步上市。圖／全家便利商店提供
全家Let_s Café聖誕限定寶可夢杯套共有3款。圖／全家便利商店提供
全家Let_s Café聖誕限定寶可夢杯套共有3款。圖／全家便利商店提供

印度 咖啡 寶可夢

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