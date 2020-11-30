快打卡一波！全家地瓜QQ麵包超擬真 寶可夢耶誕節主題杯套必收藏

迎接12月，耶誕的氣氛也愈來愈濃烈，全家除了宣布推出Let's Café第5波單品「印度巴巴不丹」，更於自12月2日起限量推出超萌「寶可夢耶誕節主題杯套」，以皮卡丘、傑尼龜、胖丁、可達鴨、小火龍等7種經典角色，設計3款不同組合杯套，所有角色一同為Let's Café與私品茶換上聖誕裝扮，值得寶可夢迷統統收藏。即日起至1月3日更於台北市最具聖誕氛圍的信義區商圈台北101前打造「Let's Café星空小屋」，以透明玻璃屋外觀打造，內部充滿咖啡香氣，且擺上沙發、暖爐點燈後創造出十足的夢幻氛圍，是今年非拍不可的聖誕打卡點。

「印度巴巴不丹」選用印度巴巴不丹吉里山豆種，採中深烘焙，整體帶有李子柔和微酸及巧克力醇厚口感，尾韻更可品嚐到焙茶烘烤茶香。12月2日至12月15日Let's Café全品項第2杯7折，同步推出「印度巴巴不丹-單品濾掛（6入）」，特價189元，為咖啡愛好者絕不可錯過的特色單品咖啡。