韓知名設計團隊 黏黏怪物展覽一月登台 預售優惠今開跑

韓國知名設計團隊「STICKY MONSTER LAB 黏黏怪物研究所（SML）」終於再度來台灣了，揮別陰霾，這次要號召所有台灣子民一起變身成黏黏怪物，登入二Ｏ二一新世界，增加互動體驗，「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」明年一月在松山文創園區開放登入，預售優惠將於今日開跑。

展覽結合限定商品快閃店，以「變身怪物」為主軸，一起看怪物世界的繁華城鎮、溫暖日常，感受療癒日落及SML旋轉燈塔。一共規劃三個互動體驗、五個療癒場景，進入黏黏怪物的世界，找到專屬你的怪物模樣；而每次開張絕對被一掃而空的黏黏怪物研究所快閃店，超過百樣展覽期間限定商品，限量盲盒及展覽限定公仔不可少，閉著眼睛正在登入虛擬世界的黏黏怪物公仔、可以保護頭殼安全的Yellowmon安全帽、走走系列主題年曆、玻璃杯、手帳本及文具系列…等，來到這裡，請暫時放下你的理智，務必帶一隻療癒小夥伴回家！