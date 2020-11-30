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韓知名設計團隊 黏黏怪物展覽一月登台 預售優惠今開跑

聯合新聞網 / 聯合數位文創
展覽活動陸續回歸！韓國「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」明年一月登台，預售優惠開賣中。圖／聯合數位文創提供
展覽活動陸續回歸！韓國「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」明年一月登台，預售優惠開賣中。圖／聯合數位文創提供

韓國知名設計團隊「STICKY MONSTER LAB 黏黏怪物研究所（SML）」終於再度來台灣了，揮別陰霾，這次要號召所有台灣子民一起變身成黏黏怪物，登入二Ｏ二一新世界，增加互動體驗，「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」明年一月在松山文創園區開放登入，預售優惠將於今日開跑。

展覽結合限定商品快閃店，以「變身怪物」為主軸，一起看怪物世界的繁華城鎮、溫暖日常，感受療癒日落及SML旋轉燈塔。一共規劃三個互動體驗、五個療癒場景，進入黏黏怪物的世界，找到專屬你的怪物模樣；而每次開張絕對被一掃而空的黏黏怪物研究所快閃店，超過百樣展覽期間限定商品，限量盲盒及展覽限定公仔不可少，閉著眼睛正在登入虛擬世界的黏黏怪物公仔、可以保護頭殼安全的Yellowmon安全帽、走走系列主題年曆、玻璃杯、手帳本及文具系列…等，來到這裡，請暫時放下你的理智，務必帶一隻療癒小夥伴回家！

「STICKY MONSTER LAB 黏黏怪物研究所」是疫情期間少數能持續舉行的國外IP展覽，希望在艱難的時刻帶給大家溫暖療癒的力量。由聯合數位文創、雅幕斯娛樂、集好發展共同主辦之「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」於明年一月在松菸正式開放登入，即日起預售優惠開跑。購票請上udn售票網，大宗優惠方案及客服請洽服務專線02-7721-6955 （週一至週日 09:00-18:00）。

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