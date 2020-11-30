貓小姐Ms.Cat 攜手百隻貓咪攻佔臺中車站 陪你鐵道躲貓貓

全台首創鐵道實景插畫展來了！深受貓奴喜歡的圖文作家貓小姐Ms.Cat，帶領數百隻貓咪一起前進臺中車站，邀請民眾一起「躲貓貓」，感受不一樣的臺中車站。

臺中驛鐵道文化園區舉辦「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」，今年11月28日起至明年1月3日在臺中車站新站商場「鐵鹿大街」登場，首度將百年古蹟車站、舊鐵軌與插畫展結合，同時於室內、戶外與半戶外空間展出百隻貓咪造型裝置，邀請民眾一起來「躲貓貓」！

圖／臺中驛鐵道文化園區、聯合數位文創提供

本次特展以臺中車站12月正式開幕的新站商場「鐵鹿大街」出發，於商場共食區兩側牆面，展出「前往臺中的貓列車」與「臺中車站的中央貓廚」兩幅大型浮世貓繪作品，將臺中車站與深受遊客喜愛的臺中地景及各式美食融入畫中，讓看畫的人可以一邊用餐、一邊「數貓貓」。

圖／臺中驛鐵道文化園區、聯合數位文創提供

聯合數位文創旗下圖文創作者貓小姐Ms.Cat，作品內最常出現的角色「阿咪」，首次曝光2米高超大型充氣偶，在「鐵鹿大街」外的臺中車站造型花燈前與大家見面。展區復刻貓小姐繪本經典場景，規劃「來點貓日子」、「歡迎光臨貓大街」拍照打卡區，讓民眾一起走入繪本世界，一起過過「貓日子」。還有可愛貓咪造型裝置，坐落在舊鐵軌上，打造全臺唯一的「鐵道躲貓貓」。

圖／臺中驛鐵道文化園區、聯合數位文創提供

「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」小檔案

展期｜2020/11/28(六)~2021/01/03(日)

地點｜臺中驛鐵道文化園區(花燈區、第一月台、舊軌小舞台、舊軌藝廊、鐵鹿大街)

入場方式｜免費