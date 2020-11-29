布袋戲迷新樂園！「霹靂布袋戲主題餐廳」進駐西門町

能夠滿足粉絲心的主題餐廳，又有新的選擇了！曾經多次規劃動漫主題餐廳的FANFANS CAFÉ，本次攜手「霹靂布袋戲」，以「東離劍遊紀」為主題，推出「東離劍遊紀主題餐廳」，店內以劇中的元素為設計主軸，推出多款主餐與一系列週邊商品，適合粉絲蒐集。

FANFAN團隊過去曾推出熊熊遇見你、湯姆貓與傑立鼠、探險活寶、飛天小女警等主題快閃電，而位於武昌誠品的FANFANS CAFÉ，日前也打造過初音未來、遊戲王等主題。至於霹靂布袋戲的「東離劍遊紀」，則是由霹靂布袋戲與日本動漫編劇虛淵玄跨界合作的作品，同步於台、日、美、大陸等地播出。此次雙方的合作，也是東離劍遊紀在台首次以餐飲的方式呈現。

此次的菜單中，是以劇中的東離客棧與人物特性為設計出發點，共計有弦歌斷邪牛肉麵、森羅枯骨炙烤雞腿排定食、忠臣凋命鹹豬肉定食等3款主餐，售價260～280元。另有寒赫綜合滷味拼盤、刀無鋒燒餅等2道小點、3道點心，以及7種特調飲品。每道餐點均會附上人物插卡，飲品則有主題人物造型吸管套，以及隨機贈送1張角色杯墊。同時商品店也會販售手機套、靈錢包等週邊產品。