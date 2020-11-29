只有3天！吉豚屋「3款豬排餐」通通150 　外帶主餐88折

隨著2020即將邁入尾聲，來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」，特別推出年終壓軸回饋活動。自12月4日起，將舉行限時3天的優惠，3款指定人氣豬排餐點均一價150元。另外還有外帶主餐88折、外送平台送酥炸海老、滿額贈飲料等不同方案。

創業於1998年的吉豚屋，目前在全球設有超過400間店鋪，並且於2015年正式登台，目前在大台北地區設有8間門市，標榜醬汁、沾醬、麵包粉等食材，均是日本運送來台。 自登台以來，吉豚屋目前累積已推出超過30檔的期間限定餐點，台灣來客數也即將突破400萬人次。