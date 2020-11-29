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只有3天！吉豚屋「3款豬排餐」通通150 外帶主餐88折
隨著2020即將邁入尾聲，來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」，特別推出年終壓軸回饋活動。自12月4日起，將舉行限時3天的優惠，3款指定人氣豬排餐點均一價150元。另外還有外帶主餐88折、外送平台送酥炸海老、滿額贈飲料等不同方案。
創業於1998年的吉豚屋，目前在全球設有超過400間店鋪，並且於2015年正式登台，目前在大台北地區設有8間門市，標榜醬汁、沾醬、麵包粉等食材，均是日本運送來台。 自登台以來，吉豚屋目前累積已推出超過30檔的期間限定餐點，台灣來客數也即將突破400萬人次。
本次的年終優惠中，12月4日至12月6日期間，包括「吉豚豬排丼（竹）」、「豬排咖哩（竹）」、「里肌豬排定食」等3款餐點，均特價150元，最高現省69元。另外12月15日至12月31日期間，門市外帶主餐可享88折，全品項均可適用，內用、外帶皆享優惠。另外12月1日至12月31日期間，使用Uber Eats訂購餐點，即贈酥炸海老兌換券、訂單滿500元即贈飲料1份。同時間Line@新會員加入，即贈酥炸海老兌換券。
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