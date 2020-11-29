新竹人擠爆巨城！周年慶四天50萬人加入血拼業績衝12億

新竹人太會買，全台百貨周年慶最後壓軸Big City遠東巨城購物中心周年慶人氣、買氣皆飆，還有網友更在巨城粉絲團上留言「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上。」巨城周年慶11月26日登場以來首四日業績衝12億，較去年同期成長超過10%，創下三高，來客數、客單、業績皆創新高，繼首日吸引15萬來客，巨城統計，首四日約吸引超過50萬人次造訪，周年慶12天則要挑戰24億業績、成長6%。

今年無法出國，國內消費市場熱絡，廠商也加碼商品貨量，巨城購物中心觀察周年慶買氣指出，接近年底尾牙季及過年買屋換屋需求，不少家庭客層趁周年慶高回饋出手一次購足所需家電，加上iPhone 12系列換機潮，購買手機再加購周邊、單筆消費高，助攻整體3C家電業績成長1倍。傢俱類商品以高單價電動沙發、收納櫥櫃系列、床墊組及兒童傢俱詢問度最高，搭配滿額免費宅配服務，整體成長4成；各樓面指定業種滿額贈同樣帶動精品、香氛保養業績雙位數成長；5樓有改裝擴大後桃竹苗功能最完善的親子藝文生活區，整體業績也強勢成長3成。

巨城今年周年慶最大話題，就是一口氣匯集109家人氣快閃店及聯合特賣，精品級千層蛋糕Lady M快閃店首度前往新竹，每天開店即湧現排隊人潮，每日銷售超過千片。SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司每日限量出爐，單片土司及快閃限定禮盒每日開賣2小時完銷，甚至吸引不少民眾把握快閃期間天天前去排隊購買。各樓面匯聚全台北中南人氣美食名店、生活休閒、精選服飾、全台獨家醫美聯合品牌等特賣，限時買一送一同樣引爆排隊熱潮。