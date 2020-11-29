快訊

一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度 周四慎防更強冷空氣

疫情大反彈！香港今增115例新冠肺炎 宣布中小學停課

新竹人擠爆巨城！周年慶四天50萬人加入血拼業績衝12億

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
全台壓軸的巨城購物中心周年慶首四日業績衝12億，來客、客單皆創新高。圖／巨城購物中心提供
全台壓軸的巨城購物中心周年慶首四日業績衝12億，來客、客單皆創新高。圖／巨城購物中心提供

新竹人太會買，全台百貨周年慶最後壓軸Big City遠東巨城購物中心周年慶人氣、買氣皆飆，還有網友更在巨城粉絲團上留言「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上。」巨城周年慶11月26日登場以來首四日業績衝12億，較去年同期成長超過10%，創下三高，來客數、客單、業績皆創新高，繼首日吸引15萬來客，巨城統計，首四日約吸引超過50萬人次造訪，周年慶12天則要挑戰24億業績、成長6%。

今年無法出國，國內消費市場熱絡，廠商也加碼商品貨量，巨城購物中心觀察周年慶買氣指出，接近年底尾牙季及過年買屋換屋需求，不少家庭客層趁周年慶高回饋出手一次購足所需家電，加上iPhone 12系列換機潮，購買手機再加購周邊、單筆消費高，助攻整體3C家電業績成長1倍。傢俱類商品以高單價電動沙發、收納櫥櫃系列、床墊組及兒童傢俱詢問度最高，搭配滿額免費宅配服務，整體成長4成；各樓面指定業種滿額贈同樣帶動精品、香氛保養業績雙位數成長；5樓有改裝擴大後桃竹苗功能最完善的親子藝文生活區，整體業績也強勢成長3成。

巨城今年周年慶最大話題，就是一口氣匯集109家人氣快閃店及聯合特賣，精品級千層蛋糕Lady M快閃店首度前往新竹，每天開店即湧現排隊人潮，每日銷售超過千片。SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司每日限量出爐，單片土司及快閃限定禮盒每日開賣2小時完銷，甚至吸引不少民眾把握快閃期間天天前去排隊購買。各樓面匯聚全台北中南人氣美食名店、生活休閒、精選服飾、全台獨家醫美聯合品牌等特賣，限時買一送一同樣引爆排隊熱潮。

今年巨城周年慶連續8波來店禮，吉祥物「阿Mall」毛毯、直傘、摺疊收納箱連續三波皆提早兌換完畢，接下來輪到珪藻土地墊及旅行收納系列上場，預計兌換率依然搶手。

Lady M快閃店首度前往新竹，在巨城周年慶期間每天開店即湧現排隊人潮，每日銷售超過千片。圖／巨城購物中心提供
Lady M快閃店首度前往新竹，在巨城周年慶期間每天開店即湧現排隊人潮，每日銷售超過千片。圖／巨城購物中心提供
周年慶第四波來店禮11/30~12/1，快樂購卡友單筆消費滿1,288元可兌換阿Mall珪藻土地墊。圖／巨城購物中心提供
周年慶第四波來店禮11/30~12/1，快樂購卡友單筆消費滿1,288元可兌換阿Mall珪藻土地墊。圖／巨城購物中心提供
全台壓軸的巨城購物中心周年慶首四日估計吸引超過50萬人造訪。圖／巨城購物中心提供
全台壓軸的巨城購物中心周年慶首四日估計吸引超過50萬人造訪。圖／巨城購物中心提供

周年慶 快閃 新竹

延伸閱讀

新竹縣府推重大建設 農民若配合徵收農保可申請續保

新竹家扶冬暖慈幼園遊會 表揚善心企業團體及志工

遠百旗下 遠東巨城衝刺業績

新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

相關新聞

佳士得亞洲史上最高額現當代拍賣 下週三登場

佳士得（CHRISTIE’S）香港將於下週12月2日起至3日止舉辦一連共5場的現當代藝術拍賣，總估價逾40億元台幣（11...

「7大人氣甜點耶誕限定」快閃板橋大遠百最強甜點展

結合迪士尼新北市歡樂耶誕城，板橋大遠百特別邀來7大人氣甜點推出「最強甜點展」，12月1日起至12月14日進駐板橋大遠百B...

Google商店黑色星期五 Pixel手機6折起 享相簿無限備份

「黑色星期五」購物節一轉眼就快結束了，不管是還沒買夠還是還在選擇困難，都得趕快把握最後機會入手！Google Store...

新竹人擠爆巨城！周年慶四天50萬人加入血拼業績衝12億

新竹人太會買，全台百貨周年慶最後壓軸Big City遠東巨城購物中心周年慶人氣、買氣皆飆，還有網友更在巨城粉絲團上留言「...

格蘭傑攜手甜點師 發想4款威士忌甜點

格蘭傑與世界最佳甜點師多米尼克．安塞爾（Dominique Ansel）與專業調酒師傑瑞米．勒．布蘭奇（Jeremy L...

家樂福、中國信託導入蘋果「輕巧App」 會員卡、酷碰券全存iPhone裡

行動支付、電子化的潮流已經成為現代人日常生活的一部分，看準大家隨手不能離身的物件已經變成了手機，更讓愈來愈多行業推出結合...

LINE FRIENDS主角群到信義區開趴！還有BT21聯名美食

LINE FRIENDS 2020冬季派對在台北、高雄兩地巡迴開趴啦！率先在台北統一時代百貨2樓夢廣場登場的「LINE ...

101配「3大和牛」吃到飽！新馬辣Plus+跨年方案限100人

繼推出草莓季活動之後，「新馬辣Plus+遠百信義A13店」將於12月31日晚間推出限額100名的跨年方案，除了可品嚐「3...

「嚕嚕米75周年快閃店」新光三越南西限定甜點、手袋別錯過

今年75周年的芬蘭國寶嚕嚕米，帶來北歐風的療癒與溫暖，新光三越台北南西店即日起至1/3在一館9F活動會館推出「嚕嚕米75

溫暖迎歲末 玉世家紅白翡翠應景 林曉同玉熊象徵希望

轉眼之間，2020年即將邁入尾聲，令人期待而喜悅的節慶也將到來。玉世家（JADEGIA）以翡翠的天然質色詮釋熱鬧的紅與冬...

SOGO防疫創意線上料理大賽 黃晴雯親頒金牌料理獎10萬

遠東SOGO百貨日前舉辦「SOGO五星防疫餐線上料理競賽」，邀請全民自「煮」防疫，迎接「防疫新生活」，來自全台、跨年齡層...

麥卡倫雙雪莉桶系列 混搭台灣好滋味

醉雞、豬皮凍，該怎麼搭配威士忌？豆豉辣椒蒸魚、古早味紅燒肉，如何跟威士忌做到琴瑟和鳴？飲食生活作家葉怡蘭，最近以麥卡倫雙...

熱門新聞

殺破狼周運勢／2星座感情有重大轉折 處女座當心被裁

北捷公廁限時 超過15分鐘有人關心

Google商店黑色星期五 Pixel手機6折起 享相簿無限備份

台灣最豪華山屋 年底前開通手機訊號

宜蘭豪雨！ 北北基花大雨 今晚至明晨低溫下探16度

好市多黑色購物週壓軸日 巨大生干貝、牛肋條必入手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。