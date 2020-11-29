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格蘭傑攜手甜點師 發想4款威士忌甜點

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
以自製栗子冰淇淋與煙燻肉桂奶油，展現格蘭傑勒桑塔豐富香氣與堅果味。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以自製栗子冰淇淋與煙燻肉桂奶油，展現格蘭傑勒桑塔豐富香氣與堅果味。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭傑與世界最佳甜點師多米尼克．安塞爾（Dominique Ansel）與專業調酒師傑瑞米．勒．布蘭奇（Jeremy Le Blanche）攜手合作，將蛋糕與調酒搭配在一起，打造獨一無二的「蛋糕調酒（CakeTail）」。

甜點師多米尼克．安塞爾，被譽為「紐約的威利．旺卡（Willy Wonka of New York）」，是一位有開創精神的糕點廚師，身為紐約、洛杉磯和香港同名烘焙店的廚師，多米尼克持續推出世上最美味的糕點，包括一款可頌、甜甜圈混合體，被稱為Cronut®的甜點（獲《時代》雜誌評選為「2013年25項最佳發明之一」），他也在2017年被「全球50大最佳餐廳獎」評為「世界最佳糕點主廚」。

傑瑞米．勒．布蘭奇來自英國頂尖酒吧德國體育館（German Gymnasium），現在他要將世界一流的美酒帶到紐約百里香酒吧（Thyme Bar）。

針對格蘭傑「蛋糕」威士忌，他們用鳳梨船搭配迷你三明治蛋糕，蛋糕是以切片的杏仁海綿蛋糕浸泡在威士忌糖漿中，再搭配一層新鮮鳳梨和紅糖甘納許製成，讓這款甜蜜的威士忌與水果味共舞。

針對經典格蘭傑，他們將煮熟的梨子，漂浮在由經典格蘭傑威士忌和香草製成的糖漿中，加上檸檬百里香和橘子的味道，成品帶有格蘭傑單一麥芽威士忌獨特的清淡水果味。

針對格蘭傑12年PX雪莉桶勒桑塔（Lasanta），他們以阿法奇朵（affogato）完美詮釋威士忌的濃郁氣息，自製栗子冰淇淋與煙燻肉桂奶油，展現勒桑塔豐富香氣與堅果味。

至於格蘭傑14年波特桶 Quinta Ruban，他們採用濃重深色巧克力布朗尼，散發著威士忌的濃郁巧克力香氣，讓柔滑的口感與果仁糖中的橙花氣息，與格蘭傑14年波特桶相互呼應。

煮熟的梨子漂浮在由經典格蘭傑威士忌和香草製成的糖漿中，成品帶有格蘭傑單一麥芽威士忌獨特的清淡水果味。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
煮熟的梨子漂浮在由經典格蘭傑威士忌和香草製成的糖漿中，成品帶有格蘭傑單一麥芽威士忌獨特的清淡水果味。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以濃郁巧克力香氣，與格蘭傑14年波特桶相互呼應。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以濃郁巧克力香氣，與格蘭傑14年波特桶相互呼應。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
將切片的杏仁海綿蛋糕浸泡在威士忌糖漿中，再搭配一層新鮮鳳梨和紅糖甘納許製成三明治蛋糕，呼應格蘭傑「蛋糕」威士忌的甜美氣息。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
將切片的杏仁海綿蛋糕浸泡在威士忌糖漿中，再搭配一層新鮮鳳梨和紅糖甘納許製成三明治蛋糕，呼應格蘭傑「蛋糕」威士忌的甜美氣息。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

甜點 紐約

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