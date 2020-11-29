家樂福、中國信託導入蘋果「輕巧App」 會員卡、酷碰券全存iPhone裡

行動支付、電子化的潮流已經成為現代人日常生活的一部分，看準大家隨手不能離身的物件已經變成了手機，更讓愈來愈多行業推出結合手機應用的創新服務。

中國信託銀行率先宣布推出「Apple Business Chat」服務，讓使用者可透過iPhone上的「訊息」，以創新的互動模式，更輕鬆使用各種金融服務。未來正式開通後，只要拿起iPhone掃描QR code加入「Apple Business Chat」官方帳號，包括到分行領取號碼牌、叫號提醒、表單填寫及相關金融問答，都可以透過訊息互動完成。有點類似目前LINE官方帳號的概念，但Apple Business Chat不會主動推播廣告訊息，只會在用戶有需求時提供點對點的專屬對答服務。

此外，中國信託也將逐步更新ATM機台，透過iOS 14的輕巧App技術，將ATM酷碰券從紙本轉型為數位形式，交易後將iPhone輕靠感應區即可取券，離開後慢慢在手機上挑選、存入Apple Wallet隨時點選使用，還包含到期提醒及分享好友的貼心服務，享受從提款到使用酷碰券都完全無卡、無紙化的全新體驗。