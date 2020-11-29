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敢與眾不同 雪樹推出裸麥麥芽烈酒
來自波蘭的伏特加雪樹酒廠（Belvedere），推出新型態的裸麥麥芽烈酒Heritage 176，酒精濃度40%，每瓶750毫升，建議售價42英鎊，約合台幣1600元。
雪樹Heritage 176是一款向過去傳統工藝致敬的酒款，按照有百年歷史的古老製程，將Polska裸麥在華氏176度的窯爐中浸泡、發芽、加熱，之後再蒸餾成麥芽原酒。雪樹Heritage 176便是以98%的伏特加酒，混合2%裸麥麥芽酒的產物。
根據原廠的品飲紀錄，雪樹Heritage 176洋溢麵包、核桃、奶油與蜂蜜的香氣，酒體飽滿強勁，質地細膩如絲綢，帶著奶油般的滑順口感與一點辛香氣味，尾韻帶著太妃糖與堅果的氣息。
雪樹伏特加來自波蘭創立於1910年的Polmos Żyrardów蒸餾廠，是世界頂級伏特加品牌之一。酒瓶設計以波蘭總統官邸Belwede宮殿為圖騰，巧妙地將雪樹效果與玻璃瓶相結合，意思是「看得見的美麗」。
雪樹創立至今已在國際大賽中斬獲25枚金牌，最新上市的雪樹Heritage 176，也在2020年終極烈酒大賽（Ultimate Spirits Challenge）總決賽中，獲得94分肯定。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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