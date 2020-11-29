「7大人氣甜點耶誕限定」快閃板橋大遠百最強甜點展

結合迪士尼新北市歡樂耶誕城，板橋大遠百特別邀來7大人氣甜點推出「最強甜點展」，12月1日起至12月14日進駐板橋大遠百B1快閃，販售甜點將結合迪士尼耶誕城主題，帶來全台獨家限量甜點。

來自宜蘭的「鄉間座千層蛋糕」，主打使用天然食材且手工製作的千層專賣店，每日有8～10種的口味可挑選，這次快閃帶來「耶誕樹千層蛋糕」，用千層蛋糕為基底，結合耶誕城主題，製作出一棵造型耶誕樹，送禮自用兩相宜，每日限量供。

網路人氣甜點「Fascinée菲斯尼法式馬卡龍」主打減糖厚餡馬卡龍與可愛造型，快閃期間推出「貝殼公主-草莓卡士達」限定貝殼馬卡龍，夢幻造型相當吸睛。

創立於台南孔廟，台灣首家主打開心果口味的冰淇淋工坊「綠皮開心果工坊 PISTACCHIO」，招牌「開心果冰淇淋」完全使用自製烘豆磨醬，這回帶來「甜點老饕 / 軟酪酒鬼」純手工杯裝提拉米蘇系列，讓甜點迷感受豐富層次口感。

來自新竹的「mum,mum饅饅好食」主打美麗外表、內在新鮮健康的療癒系甜點，減糖配方每日純手工製作，將一顆顆新鮮水果滿滿堆疊訴求不添加任何防腐劑、不冷凍保存。快閃期間帶來「紅茶香緹草莓ｘ３」將清新的紅茶香與輕盈香緹包覆的新鮮大湖草莓，交疊出迷人口感。

主打100%北海道乳酪使用的「品。好乳酪蛋糕」有多達11種乳酪蛋糕口味、15種經典乳酪泡芙口味，這次推出這款耶誕限定口味「草莓果凍聖代泡芙」，多層餡料中間層擠上招牌香草乳酪卡士達，另外放上了草莓、藍莓、奇異果及柳丁等新鮮水果，泡芙內餡跟聖代一樣豐富。

專研日式木框蛋糕烘烤的「kiwakukeki木框蛋糕」主打全品項皆以天然原料進行製作，其中明星商品蜂蜜蛋糕系列，採用天然龍眼蜂蜜製作出蛋糕體的綿密口感。這回推出的「乳酪雪花糕」將中式傳統作法加上乳酪內餡，創作出獨特帶點乳香味的糕點。