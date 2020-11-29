Google商店黑色星期五 Pixel手機6折起 享相簿無限備份

「黑色星期五」購物節一轉眼就快結束了，不管是還沒買夠還是還在選擇困難，都得趕快把握最後機會入手！Google Store即日起至11月30日晚上11點59分止，推出Pixel 4/4 XL限時7.5折、Pixel 3a限時6折、同時購買Nest Mini和Chromecast現省850元的優惠，可說是今年最下殺的折扣幅度，數量有限，售完為止，趕快至台灣Google商店下單。

5.7吋的Pixel 4，原價24,600元，黑色星期五特惠現省6,150元，只要18,450元；6.3吋滿版螢幕的Pixel 4 XL，原價29,550元，黑色星期五優惠折價7,387元，22,163元就能入手。另外，同時購買Nest Mini和Chromecast，原價3,230元，合購價現省850元，2,380元就能輕鬆升級智慧居家。