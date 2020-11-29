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佳士得亞洲史上最高額現當代拍賣 下週三登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
趙無極「15.01.82」三聯作，估價7000萬港元起。圖／佳士得提供
趙無極「15.01.82」三聯作，估價7000萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得（CHRISTIE’S）香港將於下週12月2日起至3日止舉辦一連共5場的現當代藝術拍賣，總估價逾40億元台幣（11億港元），是佳士得亞洲史上現當代拍賣最高額的一次，備受矚目。除了現代及當代藝術晚間拍賣、上午日拍、下午日拍，還有以估價逾4.4億元台幣的常玉畫作「八尾金魚」所舉辦的單一拍品專場，以及與紐約連線的「香港 - 紐約：現當代聯合夜拍」。本季晚間拍賣估價總額亦在佳士得香港晚拍史上最高，同時日間拍賣總估價也為近年來的最高價。

12月2日晚間拍賣的領銜之作包括常玉、趙無極及朱德群等現代藝術巨擘之作，以及張曉剛、安迪沃荷、奈良美智及草間彌生等當代名家代表作。12月2日緊接現代及當代藝術晚間拍賣之後，常玉畫作「八尾金魚」將以單一晚間專場形式壓軸亮相，是常玉第一幅、亦是唯一一幅以八尾金魚為題材的作品，獨一無二。這位20世紀重要藝術家近年來行情持續上漲，因此格外受到關注，拍前低估價約4.4億元台幣。

而12月2日晚上在常玉「八尾金魚」專場之後登場的「香港 - 紐約：現當代聯合夜拍」，則延續今年稍早的線上聯合夜拍空前的成功，將由香港與紐約接力連線拍賣包括雷諾瓦、比卡索、安迪沃荷、草間彌生等現當代藝術大師作品。

12月3日舉行的日間拍賣中則包括「尚馬克勒費弗爾珍藏」主題的越南藝術珍藏，是藏家歷經24年心血精心蒐集而成，囊括自1909至1983年的越南現代藝術發展史的15幅重要畫作。

奈良美智 「Agent Orange （In The Milky Lake）」，估價5000萬港元起。圖／佳士得提供
奈良美智 「Agent Orange （In The Milky Lake）」，估價5000萬港元起。圖／佳士得提供
常玉「八尾金魚」，估價1億20,00萬港元起。圖／佳士得提供
常玉「八尾金魚」，估價1億20,00萬港元起。圖／佳士得提供
朱德群「白色森林之一」，估價3500萬港元起。圖／佳士得提供
朱德群「白色森林之一」，估價3500萬港元起。圖／佳士得提供
趙無極「09.03.65」，估價6000萬港元起。圖／佳士得提供
趙無極「09.03.65」，估價6000萬港元起。圖／佳士得提供
安迪沃荷「美元符號」，估價4600萬港元起。圖／佳士得提供
安迪沃荷「美元符號」，估價4600萬港元起。圖／佳士得提供
常玉「籃中粉紅菊」，估價6800萬港元起。圖／佳士得提供
常玉「籃中粉紅菊」，估價6800萬港元起。圖／佳士得提供
常玉「八尾金魚」，估價1億2000萬港元起。圖／佳士得提供
常玉「八尾金魚」，估價1億2000萬港元起。圖／佳士得提供

香港 紐約 佳士得

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