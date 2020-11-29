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LINE FRIENDS主角群到信義區開趴！還有BT21聯名美食

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
現場集結LINE FRIENDS超過千樣的海內外周邊商品。圖／統一時代提供
現場集結LINE FRIENDS超過千樣的海內外周邊商品。圖／統一時代提供

LINE FRIENDS 2020冬季派對在台北、高雄兩地巡迴開趴啦！率先在台北統一時代百貨2樓夢廣場登場的「LINE FRIENDS Carnival派對時光」，所有主角都來報到了，除了有許多可愛等身高公仔們讓粉絲盡情同框拍照外，還有LINE FRIENDS摩天輪、VAN造型熱氣球，還可以跟熊大兔兔一起泡在咖啡杯內，現場免費入場，絕對讓粉絲拍不停。

「LINE FRIENDS CARNIVAL派對時光」即日起至1/10在統一時代百貨2F夢廣場推出。圖／摘自統一時代粉絲團
「LINE FRIENDS CARNIVAL派對時光」即日起至1/10在統一時代百貨2F夢廣場推出。圖／摘自統一時代粉絲團

除了可跟心愛角色同框外，現場更集結了多樣化的LINE FRIENDS共計超過千樣的海內外周邊商品。現場還有全台獨家LINE FRIENDS超大型扭蛋機，回收扭蛋殼還可獲得可愛的BT21角色海報。

猿田彥珈琲BT21主題限定店，推出一系列聯名周邊。圖／猿田彥珈琲提供
猿田彥珈琲BT21主題限定店，推出一系列聯名周邊。圖／猿田彥珈琲提供

令人注目的還有，首次在台登場的六大主題貨櫃品牌，包括「猿田彥珈琲BT21主題限定店」推出特別打造的BT21一系列草莓咖啡、牛奶限定飲品，及一系列猿田彥珈琲BT21主題限定濾掛咖啡包、綜合咖啡豆、隨行杯、環保吸管與小毛毯等八大經典角色周邊商品。另有「Outdoor」、「MOBO」、「GARMMA」、「東森購物」等品牌推出LINE FRIENDS周邊參與。人氣排隊吐司「嵜本SAKImoto Bakery」也與BT21合作推出的全新口味吐司，以及派對時光限定的BT21包裝。

嵜本SAKImoto Bakery與BT21聯名推出「極葡萄生吐司」。圖／摘自嵜本SAKImoto Bakery粉絲甜
嵜本SAKImoto Bakery與BT21聯名推出「極葡萄生吐司」。圖／摘自嵜本SAKImoto Bakery粉絲甜

●「LINE FRIENDS CARNIVAL派對時光」台北場資訊

活動時間：即日起至2021/01/10

地點：統一時代百貨2F夢廣場 (台北市信義區忠孝東路五段8號)

營業時間：周一～周五13:00～21:30(閉店時間配合百貨)/周末及例假日11:00～22:00(閉店時間配合百貨)

入場方式：免費進場

●「LINE FRIENDS CARNIVAL派對時光」高雄場資訊

活動時間：2021/01/28～2021/03/07

地點：統一夢時代購物中心(高雄市前鎮區中華五路789號)

營業時間：周一至周四13:00〜22:00/周五、假日前一天13:00～22:30/周六及連續假日10:30～22:30/周日及假日10:30〜22:00

入場方式：免費進場

「LINE FRIENDS CARNIVAL派對時光」即日起至1/10在統一時代百貨2F夢廣場推出。圖／摘自統一時代粉絲團
「LINE FRIENDS CARNIVAL派對時光」即日起至1/10在統一時代百貨2F夢廣場推出。圖／摘自統一時代粉絲團
LINE FRIENDS聯名六大主題貨櫃品牌。圖／統一時代提供
LINE FRIENDS聯名六大主題貨櫃品牌。圖／統一時代提供
LINE FRIENDS摩天輪等吸睛裝置。圖／統一時代提供
LINE FRIENDS摩天輪等吸睛裝置。圖／統一時代提供

LINE 派對 統一時代百貨

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