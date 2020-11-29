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101配「3大和牛」吃到飽！新馬辣Plus+跨年方案限100人

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「新馬辣Plus+遠百信義A13店」將推出限額100名的跨年方案。圖／馬辣提供
「新馬辣Plus+遠百信義A13店」將推出限額100名的跨年方案。圖／馬辣提供

繼推出草莓季活動之後，「新馬辣Plus+遠百信義A13店」將於12月31日晚間推出限額100名的跨年方案，除了可品嚐「3大和牛吃到飽」之外，還可近距離欣賞101大樓美景，坐擁跨年煙火美景。

馬辣集團自「馬辣」起家，後再升級推出「新馬辣」，又再推出「新馬辣Plus+」，透過食材的差異，提供不同的用餐選擇。新馬辣Plus+在2019年進駐遠百A13的14樓，提供多樣化的鍋物料理。12月31日當晚23:00～01:00，店內也推出跨年限定場次，提供「3大和牛吃到飽方案」，可無限享用澳洲M6-M9黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、日本A5和牛等不同的和牛食材，並還有牛舌、安格斯黑牛、1855雪花牛、丹麥松阪豬、海鮮等選擇，每人1,880元。

除此之外，當日另於落地窗區設置16席「VIP區」，更能感受信義區跨年氣氛。除了原本的3大和牛吃到飽方案外，再加贈價值1,380元的「加勒比海大龍蝦」1隻，每人2,880元。跨年方案總計限額100名，並於12月1日起開放電話預約。

自12月1日起，馬辣、熊一燒肉並推出草莓季活動，提供大湖草莓吃到飽。另外熊一、馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+推出哈根達斯「比利時巧克力榛果」、「72%黑巧克力甘納許脆杏仁」等新口味冰淇淋，在12月1日至12月31日期間，凡用餐並參與臉書活動，就有機會獲得哈根達斯巧克力鍋盅、600元禮券，或是2人同行1人免費的餐券。

為考量企業舉行尾牙、部門聚餐的需求，12月1日至3月31日期間，平日週一至週五，提前1日以上預約用餐，熊一、馬辣、新馬辣、哞哞屋燒肉等餐廳，可享11成人以上同行、1人免費的優惠。

跨年 吃到飽

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