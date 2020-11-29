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「嚕嚕米75周年快閃店」新光三越南西限定甜點、手袋別錯過
今年75周年的芬蘭國寶嚕嚕米，帶來北歐風的療癒與溫暖，新光三越台北南西店即日起至1/3在一館9F活動會館推出「嚕嚕米75周年：暖心姆明谷-交換禮物季」，現場除了佈置嚕嚕米情境主題牆，還有展場限定的超大扭蛋機、嚕嚕米獨家商品以及限定甜點，免費入場，陪伴嚕嚕米粉絲一起過耶誕。
現場融合嚕嚕米的北歐經典故事拍照情境，人氣角色嚕嚕米、阿金、小不點齊聚一堂，包含「MOOMIN的夢幻粉紅禮物牆」、「嚕嚕米家族派對」、「嚕嚕米與可兒的浪漫約會」、「姆明谷的禮物捉迷藏」、「阿金與小不點的森林探險」，12/6前到主題展區跟嚕嚕米一起拍照打卡，有機會獲得「限量手機擦拭貼」一個，每日限量100個。
另有展場限定兩公尺超大扭蛋機，以及嚕嚕米拍貼機及手作體驗區。逛累的話，台北南西店並獨家推出暖心姆明谷套餐組，嚕嚕米人物造型餅乾搭配熱飲，另外首度與甜點店BOKA聯名，限量推出「MOOMIN森林系提拉米蘇」、「MOOMIN粉萌檸檬磅蛋糕」及假日限定的「MOOMIN夢幻戚風」，喜歡甜點的粉絲不要錯過。
還有來自全球的嚕嚕米人氣商品，包括日本最新嚕嚕米公仔及絨毛娃娃、SUN STAR嚕嚕米人氣文具、百年大廠丸真親膚嚕嚕米毛巾、YAMAKA瓷器，以及嚕嚕米生活小物禮盒組，還有南西限定的帆布袋及限量馬克杯，除了讓粉絲帶回家蒐藏，也是交換禮物的好選擇。
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