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溫暖迎歲末 玉世家紅白翡翠應景 林曉同玉熊象徵希望
轉眼之間，2020年即將邁入尾聲，令人期待而喜悅的節慶也將到來。玉世家（JADEGIA）以翡翠的天然質色詮釋熱鬧的紅與冬日的白，凸顯歲末雙主色之美。而台灣珠寶設計師林曉同深受歡迎的Eric Jade Bear陪伴玉熊系列，則推出緊握繽紛通透的珍貴葡萄石及雅致迷人的月光石氣球的新作，象徵承載夢想起飛、迎向未來。
玉世家所擅長的翡翠，是一種多晶質體，在純淨不含雜質的狀態下呈現白色半透明，並會隨著不同含量的礦物元素的滲入呈現不同的顏色變化，例如洋溢吉祥熱情的紅色翡翠，即是翡翠結晶露出地表後因氧化鐵滲入所形成的美麗色彩。歲末新作精選紅白色翡翠，蛋面冰種白翡鑲鑽套鍊，以經典蛋面切割翡翠與璀璨切面鑽石交錯鑲嵌，展現清麗風華；馬眼形與蛋面紅翡鑲鑽套鍊，則流露優雅的音樂性。亦有簡約版本的項鍊、戒指與耳環，適合日常生活配戴。
林曉同Eric Jade Bear氣球熊，新作精選象徵希望的葡萄石，以鮮潤通透的黃色葡萄石為氣球，繫著宛如風動曲線的鑽石繩索，玉熊伸手直接抓牢鑽石繩索，生動展現氣球飽滿向上飄升的動感，就像夢想的氣球，握在手中隨時起飛，可作為鍊墜或胸針配戴。同時亦推出小熊牽著柔和月光石氣球的新作，是被認為是帶給人們幸福與健康的寶石，靜謐而迷人，有帶著勇氣與無限想像力飛翔的正面寓意，讓陪伴玉熊傳遞的美好祝願縈繞配戴者。
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