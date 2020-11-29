溫暖迎歲末 玉世家紅白翡翠應景 林曉同玉熊象徵希望

轉眼之間，2020年即將邁入尾聲，令人期待而喜悅的節慶也將到來。玉世家（JADEGIA）以翡翠的天然質色詮釋熱鬧的紅與冬日的白，凸顯歲末雙主色之美。而台灣珠寶設計師林曉同深受歡迎的Eric Jade Bear陪伴玉熊系列，則推出緊握繽紛通透的珍貴葡萄石及雅致迷人的月光石氣球的新作，象徵承載夢想起飛、迎向未來。

玉世家所擅長的翡翠，是一種多晶質體，在純淨不含雜質的狀態下呈現白色半透明，並會隨著不同含量的礦物元素的滲入呈現不同的顏色變化，例如洋溢吉祥熱情的紅色翡翠，即是翡翠結晶露出地表後因氧化鐵滲入所形成的美麗色彩。歲末新作精選紅白色翡翠，蛋面冰種白翡鑲鑽套鍊，以經典蛋面切割翡翠與璀璨切面鑽石交錯鑲嵌，展現清麗風華；馬眼形與蛋面紅翡鑲鑽套鍊，則流露優雅的音樂性。亦有簡約版本的項鍊、戒指與耳環，適合日常生活配戴。